Primeira novela de Murilo Benício foi Fera Ferida; relembre papéis

Fera Ferida (1993) foi a primeira novela de Murilo Benício na qual ele interpretou Fabrício, um dos personagens principais da trama. O carioca se tornou desde então um dos mais conhecidos atores da teledramaturgia e conquistou papéis de destaque em títulos de sucesso no horário nobre da Globo.

Relembre a primeira novela de Murilo Benício

Murilo Benício fez sua estreia na televisão há quase 30 anos no folhetim Fera Ferida, de autoria de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, exibida no horário das 20h30.

Logo em seu primeiro papel na televisão, o carioca foi destaque ao interpretar Fabrício, um gari que lutava pelos seus direitos ao presidir o Centro de Resistência dos Varredores de Rua de Tubiacanga, no entanto, só havia ele e mais um varredor em toda a cidade.

O personagem Fabrício representava uma sátira aos movimentos radicais de esquerda. A extrema direita também é ironizada com o Major Bentes (Lima Duarte), um homem conservador. O gari, ao lado do Afonso Henriques (Otávio Augusto), tinha como alvo principal os donos do poder Demóstenes (José Wilker) e próprio Bentes.

Na época, Benício tinha apenas 22 anos e estava nervoso com sua estreia na televisão. Em entrevista ao programa Encontro em abril de 2021, ele revelou que gaguejou durante uma cena com Cássia Kis e foi aí que surgiu a ideia de Fabrício ser gago. “Eu estava em uma cena que eu tinha uma frase, era no meio de uma discussão da Cássia Kis com a Julia, e eu fiquei tão nervoso, tão nervoso de eu errar que quando eu falei eu gaguejei. Aí o diretor falou: ‘olha isso pode ser legal’. Aí que ele [personagem] ficou gago”, relembrou.

Além da trama com temática política, Fabrício também teve um envolvimento amoroso na novela. Ele era apaixonado por Isoldinha (Carolyna Aguiar), filha mais nova de Margarida (Arlete Salles).

Fera Ferida foi exibida pela primeira vez em 1993 e reprisada duas vezes, uma pela Globo e outro pelo canal Viva. A trama inspirada na obra de Lima Barreto ganhou uma nova edição no Vale a Pena Ver De Novo em 1997 e depois voltou ao canal fechado do grupo em 2015. O folhetim não está no catálogo do Globoplay.

Murilo Benício novelas

A carreira de Murilo Benício deslanchou após sua estreia em Fera Ferida. O ator segue trabalhando na Globo e atualmente está no ar no remake de Pantanal, no horário nobre.

Nos anos seguintes, participou de títulos como o remake de Irmãos Coragem (1995), Por Amor (1997) e Esplendor (2000), mas foi em 2001 que ele conquistou um dos maiores papéis de sua carreira ao interpretar Lucas, Diogo e Léo em O Clone, sucesso dos anos 2000.

Benício interpretou não só os gêmeos Lucas e Diogo, mas também viveu o clone criado em laboratório pelo Dr. Albieri (Juca de Oliveira). Foi na época da novela que ele conheceu Giovanna Antonelli, a Jade, com quem se relacionou naqueles anos e teve um filho.

Dois anos depois, foi protagonista de mais uma trama bem sucedida: Chocolate com Pimenta. Ele interpretou Danilo, o galã da cidade de Ventura que se envolve com a protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes). O folhetim será reprisado a partir do final deste mês na faixa de horário das 14h30.

Benício seguiu protagonizando novelas nos anos seguintes: foi Tião em América (2005), Dódi em A Favorita (2008) e Tufão em Avenida Brasil (2012), se tornando um dos mais requisitados galãs globais.

Relembre as novelas de Murilo Benício:

1993 – Fera Ferida (Fabrício)

1995 – Irmãos Coragem (Juca Cipó)

1996 – Vira Lata (Bráulio Vianna/Dráuzio)

1997 – Por Amor (Léo)

1998 – Meu Bem Querer (Antônio Mourão)

2000 – Esplendor (Cristóvão Rocha)

2001 – O Clone (Lucas/Diogo/Léo)

2003 – Chocolate com Pimenta (Danilo)

2005 – América (Tião)

2006 – Pé na Jaca (Arthur Fortuna)

2008 – A Favorita (Dódi)

2010 – Tititi (Ari/Victor Valentim)

2012 – Avenida Brasil (Tufão)

2019 – Amor de Mãe (Raul Camargo)

2022 – Pantanal (Tenório)