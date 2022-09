Tenório e Maria Bruaca ficam juntos em Pantanal?

Nos capítulos recentes da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) tentou uma cartada final na ex-esposa, para impedi-la de conseguir seus bens com a separação. Com toda a cara de pau que conseguiu reunir, ele foi até a fazenda de Zé Leôncio e propôs reatar o casamento com a personagem de Isabel Teixeira. Agora, o público quer saber se Tenório e Maria Bruaca ficam juntos porque a mulher vai cair na conversa fiada do ex ou se ela dará um pé na bunda de vez no mau-caráter.

+Vilão em Pantanal, Rafa Sieg chega para fazer até Tenório chorar

Tenório e Maria ficam juntos até o final da novela Pantanal?

Tenório e Maria não vão ficar juntos na novela Pantanal. A dupla não retomará o casamento em nenhum momento da trama, caso os acontecimentos de 1990 se repitam com fidelidade no remake da TV Globo. Após escutar a proposta do ex, que quer ela de volta na fazenda e promete mandar Zuleica e os filhos de volta para São Paulo, Maria Bruaca resolve fazer uma contraproposta.

Seguindo os acontecimentos de 1990, Maria Bruaca vai propor nos próximos capítulos da atração das 21h da TV Globo um acordo: ela quer que ele deixe a fazenda para ela e se mude com sua segunda família para São Paulo. E assim, ela desistiria de ficar com metade dos bens dele. Tenório não aceitará a ideia, ele irá embora com as mãos abanando e o divórcio ainda correndo na justiça.

Para quem não lembra, a decisão do vilão de pedir para retomar o casamento não é por sentir falta da primeira esposa, mas porque ela procurou a ajuda de uma advogada para conseguir metade dos bens do ex-marido na separação. As finanças de Tenório foram congeladas durante o processo de divórcio e por isso o mau-caráter entrou em pânico e resolveu agir.

Possesso de raiva com a recusa de Maria Bruaca, Tenório vai contratar um matador de aluguel chamado Solano (Rafa Sieg) para resolver o assunto. No entanto, o jagunço morrerá pelas mãos de Juma (Alanis Guillen) antes de conseguir atingir Maria Bruaca.

Assim, quem precisará sujar as mãos será o próprio Tenório, que sequestrará a ex-mulher e Alcides (Juliano Cazarré), amante dela. Ele castrará Alcides para se vingar pelo chifre e não matará o casal, para manter o horror da castração sempre vivo na mente da dupla.

Porém, Tenório é quem se dará mal de verdade, pois será assassinado por Alcides. Pouco depois de sua castração, o amante de Maria Bruaca vai se vingar. O peão irá conseguir acabar com Tenório na beira do rio e o corpo do vilão nem terá um enterro, pois acabará nas águas.

Com a morte de Tenório, Tenório e Maria Bruaca ficam juntos não se torna realidade e Alcides e Maria Bruaca ganham um final feliz. Para melhorar a situação, Alcides descobre que a castração não deu certo e comemora com a amada.

E como ficam os bens de Tenório?

Apesar de tudo o que fez para tentar manter seus bens, Tenório morre, então não consegue levar nada com ele para o mundo dos mortos. No entanto, a família do vilão faz bom proveito de tudo o que sobra de seu patrimônio.

Maria Bruaca fica com terras que Tenório tinha no Sarandi (Paraná) e por isso se muda com Alcides para a região. Os dois vão embora sem se despedirem de ninguém e começam uma nova vida bem longe do Pantanal.

Os negócios de Tenório ficam sob os cuidados de Zuleica, que não retorna mais para São Paulo e continua no estado de Mato Grosso do Sul ao lado dos filhos e a nora, Guta. Ela herda centenas de cabeças de gado para dar continuidade ao trabalho que Tenório tinha em sociedade com Zé Leôncio e permanece na fazenda em que o vilão sempre morou com Bruaca.

Leia também – Lia Luperi em Pantanal: filha de autor vai ser herdeira de Juma