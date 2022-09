Próximo debate governo SP será no SBT, sábado; veja horário

O próximo debate governo SP será realizado pelo SBT, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, CNN, revista Veja e rádio Nova Brasil, no sábado (17). O debate será transmitido pelo canal do SBT e pelo SBT News.

O primeiro debate dos candidatos a governador no estado de São Paulo aconteceu dia 7 de agosto e foi realizado pela Bandeirantes. Já o segundo aconteceu na última terça-feira (13) na TV Cultura.

Ainda não foram confirmados os nomes dos candidatos que irão ao debate no SBT. Mas espera-se que Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) estejam presentes, já que são os mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Os cinco marcaram presença também no último confronto realizado pela TV Cultura na terça-feira (13).

O primeiro turno eleitoral será dia 2 de outubro e, se necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Os brasileiros devem votar em candidatos para os cargos de: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

O próximo debate governo SP está marcado para este sábado, dia 17 de setembro. O confronto entre os candidatos será realizado pelo SBT, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, CNN, revista Veja e rádio Nova Brasil. O evento terá mediação de Carlos Nascimento e acontecerá entre às 19h e 21h do sábado.

Caso haja segundo turno no estado de São Paulo, o SBT realizará mais um debate entre os candidatos. O confronto está marcado para o dia 15 de outubro, a partir das 19h.

Além deste, outros dois confrontos entre os candidatos a governador do estado paulista estão marcados. Confira as datas dos próximos debates com os candidatos ao governo de SP:

17/09 (sábado) – Veja, CNN, SBT, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra

19/09 (segunda) – Folha/UOL às 10h

27/09 (terça-feira) – Globo

Debate presidencial

O SBT, também em parceria com CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM e revista Veja, ainda realiza um debate presidencial no dia 24 de setembro, às 19h. Os principais candidatos à presidência são esperados no evento.

Último debate

O último debate com os candidatos ao governo de SP aconteceu na terça-feira (13) e foi realizado pela TV Cultura, “Folha de S.Paulo” e pelo UOL. Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) compareceram ao evento, que ocorreu no Memorial da América Latina, na capital paulista. Os jornalistas Fabíola Cidral e Leão Serva fizeram a mediação do debate. Temas como educação, saúde, segurança pública, transporte e racismo foram abordados pelos políticos presentes.

Os cinco candidatos, durante três blocos, puderam apresentar suas propostas, responder perguntas dos jornalistas e fazer questionamentos aos adversários.

Agressão a jornalista

No final do debate, a jornalista Vera Magalhães foi vítima de uma agressão verbal por parte do deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos). O parlamentar questiona, de forma agressiva, a jornalista: “Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República?”, o valor se refere ao contrato anual da profissional com a TV Cultura. Em seguida, o deputado diz que a jornalista é “uma vergonha para o jornalismo”, mesma frase proferida por Jair Bolsonaro (PL) a Vera no último debate presidencial. No momento, Garcia estava com o celular na mão e com o punho levantado. A jornalista, então, aciona os seguranças para retirar Douglas do local. Em meio à confusão, o mediador Leão Serva, intervém em favor de Vera e toma o celular de Garcia e o arremessa longe. O deputado foi retirado do evento pela segurança. Veja o momento:

Blog do Noblat on Twitter: “Leão Serva, Diretor de Jornalismo da TV Cultura, saiu em defesa de Vera Magalhães e tomou o celular do deputado bolsonarista que a agrediu, jogando-o longe. https://t.co/1xBwR56Joy / Twitter” Leão Serva, Diretor de Jornalismo da TV Cultura, saiu em defesa de Vera Magalhães e tomou o celular do deputado bolsonarista que a agrediu, jogando-o longe. https://t.co/1xBwR56Joy

O candidato ao governo de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou suas redes sociais para repudiar o ataque sofrido por Vera Magalhães por seu colega de partido. Freitas afirmou que: “Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa.”.

O partido de Douglas, o Republicanos, também divulgou uma nota repudiando seu ato contra Vera Magalhães. “O Republicanos repudia o ocorrido nos bastidores do debate da TV Cultura envolvendo o deputado estadual Douglas Garcia e não compactua com a forma como ele abordou a jornalista Vera Magalhães.”, diz parte da nota.

Pesquisa eleitoral governo de SP

Segundo a última pesquisa estimada do Ipespe, encomendada pela TV Cultura, Fernando Haddad (PT) está na liderança da disputa com 36% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em seguida com 21% dos votos. O atual governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 16%. Os candidatos Vinicius Poit (Novo), Altino Junior (PSTU), Carol Vigilar (UP) e Gabriel Colombo (PCB) somaram 1% cada. Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC) e Edson Dorta (PCO) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos somam 12%, mesma quantidade daquelas que não souberam ou não responderam à entrevista. A pesquisa foi divulgada dia 9 de setembro.