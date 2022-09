Eleições: Pesquisa Quaest aponta Lula com 42%; Bolsonaro tem 34%

A pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14), apontou a liderança de Lula (PT) com 42% das intenções de voto. Bolsonaro fica logo atrás com 34% dos votos. A diferença entre os dois candidatos mais bem colocados é de 8 pontos percentuais. Em relação à última pesquisa, Lula caiu dois pontos (dentro da margem de erro) e Bolsonaro manteve seu percentual.

As eleições 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro e, caso necessário, dia 30 com o segundo turno. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Além do presidente, eleitores devem escolher seus candidatos para: governador, senador, deputado federal e estadual.

Pesquisa Quaest para presidente – Eleições 2022

De acordo com a Pesquisa Quaest para presidente, o candidato Lula (PT) está na frente com 42% e Bolsonaro em segundo lugar com 34%. Ciro Gomes (PDT) com 7%, Simone Tebet (MDB) com 4% e Felipe d’Ávila com 1% aparecem na sequência. Os candidatos Soraya Thronicke (União Brasil), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e 6% dos entrevistados ainda não decidiram.

O instituto entrevistou, presencialmente, 2 mil eleitores entre os dias 11 e 13 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-03420/2022.

Confira a classificação da pesquisa Quaest estimada:

Lula (PT) — 42%

Bolsonaro (PL) — 34%

Ciro Gomes (PDT) — 7%

Simone Tebet (MDB) — 4%

Felipe D’Avila (Novo) — 1%

Soraya Thronicke (União Brasil) — 1%

Vera Lúcia (PSTU) — 0

José Maria Eymael (DC) — 0

Leonardo Péricles (UP) — 0

Sofia Manzano (PCB) — 0

Padre Kelmon (PTB) — 0

Indecisos – 6%

Branco/nulo/não vai votar – 5%

Confira o gráfico comparativo do primeiro turno:

Segundo turno

A Quaest fez um levantamento de votos em um cenário de segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Nesse caso, o petista venceria com 8 pontos de vantagem do atual presidente. Em relação à pesquisa anterior, Lula caiu um ponto, enquanto Bolsonaro subiu três.

Lula (PT) — 48%

Bolsonaro (PL) — 40%

Indecisos – 4%

Branco/nulo/não vai votar – 8%

Confira o gráfico comparativo do primeiro turno:

Pesquisa espontânea para presidente

O instituto fez uma pesquisa espontânea com os eleitores, ou seja, perguntou em quem votariam livremente, sem apresentar nomes. Nesse cenário, Lula tem 33% dos votos contra 29% de Bolsonaro. Ciro recebeu 4% das respostas. Votos brancos e nulos somaram 3% e os indecisos correspondem a 29% dos entrevistados.