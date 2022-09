Horário da eleição 2022: veja que horas o eleitor poderá votar

Todo o Brasil deve se adequar ao horário de Brasília no dia de votação este ano.

O horário da eleição 2022 será unificado em todo o país, seguindo o horário de Brasília. Essa decisão foi tomada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado. Portanto, este ano, a votação vai começar às 8h e terminar às 17h, se não houver filas, de acordo com o horário de Brasília, onde fica a sede da corte.

Os locais que tiverem um fuso diferente da capital deverão adequar seus horários de abertura e fechamento das urnas para que todo o país comece e termine a votação ao mesmo tempo.

Com essa nova medida, a expectativa é de que a apuração dos votos comece assim que as urnas fecharem, às 17h.

Em 2022, os brasileiros devem escolher seus representantes para os cargos de: presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Este ano, o primeiro turno eleitoral está previsto para o dia 2 de outubro. Caso seja necessário, os brasileiros voltam às urnas mais uma vez para votar no segundo turno dia 30 do mesmo mês. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília.

Entenda como será o horário da eleição 2022.

Qual o horário da eleição 2022?

O TSE decidiu que o horário da eleição 2022 será unificado no Brasil. Segundo a Resolução TSE nº 23.669, as urnas serão abertas às 8h e fecharão às 17h, horário de Brasília, em todo o país. Os estados que têm seu próprio fuso devem se adequar e começar e encerrar a votação ao mesmo que o fuso da capital. Por exemplo, a votação no Acre deve começar às 6h e terminar às 18h, de seu horário. Então, é preciso ficar atento ao fuso horário da cidade de sua seção eleitoral.

Veja que horas as urnas ficam abertas nos estados brasileiros:

Acre e algumas cidades do Amazonas: das 6h às 15h.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, maior parte do estado do Amazonas: das 7h às 16h.

Fernando de Noronha (PE) : das 9h às 18h.

Demais estados e Distrito Federal (horário de Brasília): das 8h às 17h.

Apuração começará às 17h

Com essa nova medida, a expectativa é de que a apuração dos votos comece assim que as urnas forem fechadas, às 17h, segundo horário de Brasília. Nas eleições anteriores os votos só começaram a ser apurados quando a última urna do Acre encerrava, que correspondia às 19h na capital federal.

Essa norma visava impedir que a divulgação dos votos influenciasse na decisão de eleitores de outros estados que ainda não haviam votado. Mas com o horário unificado, é possível começar a apuração às 17h

Como votar na urna?

A urna brasileira foi criada para facilitar a vida do eleitor brasileiro. Ao chegar no aparelho, o eleitor deve digitar o número do seu candidato, conferir o nome e a foto e apertar “confirma”. Caso queira votar em branco, ele deve apertar o botão “branco”. Se cometer algum erro, basta clicar em corrige para refazer a digitação dos números.

Ao finalizar a votação, a urna eletrônica vai armazenar aquele voto no cartão de memória.

Nestas eleições, o TSE lançou um simulador de urna eletrônica online. Ao entrar neste link, o eleitor terá acesso a uma simulação idêntica ao aparelho e poderá treinar como votar.