Qual a história da música ‘Sertão Vai Virar Mar’, da novela das 6

‘Sobradinho’ é uma crítica à construção de usinas hidrelétricas e barragens no nordeste; música é tema da novela Mar do Sertão

O ‘sertão vai virar mar’ é um dos mais famosos versos da música Sobradinho, composta por Sá e Guarabyra em 1977. A faixa faz parte da trilha sonora da novela Mar do Sertão e tem sido usada em algumas chamadas da trama nos intervalos da Globo. A canção tem tom crítico e fala sobre as usinas hidrelétricas construídas no Brasil.

Por que o Sertão Vai Virar Mar?

Sobradinho é a música escolhida para a abertura da novela Mar do Sertão. Agora na voz de Chico César, a canção foi lançada há mais de 40 anos e sempre é lembrada pelo verso ‘sertão vai virar mar’. A faixa tem uma história por trás – “o homem chega, já desfaz a natureza, tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar”, primeiros versos da canção, já mostram que os compositores fazem uma crítica à construção de represas e barragens.

As obras fizeram com que pessoas tivessem que deixar suas casas, além de todos os outros riscos ambientais que as interferências humanas trazem para o ambiente. De acordo com o artigo Ciência Para Todos publicado pela UFMG, cidades foram inundadas para que a Usina Hidrelétrica de Sobradinho, no norte da Bahia, fosse construída. Já os moradores dos municípios de Remanso, Casa-Nova, Santo-Sé e Pilão Arcado precisaram se mudar.

Composta pela dupla Sá e Guarabyra, a faixa já foi regravada algumas vezes por outros artistas. Uma das versões é a da banda Trio Nordestino, que incluiu a canção em seu repertório. Agora, Chico César dá sua voz à canção que será tema da nova novela das seis.

A escolha não poderia ser mais apropriada. Além do triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Tertulinho (Renato Góes) e Zé Paulino (Sérgio Guizé), Mar do Sertão também falará sobre o controle da região que está centralizado nos coronéis da região, principalmente quando o assunto é água.

Além disso, a história se passa na cidade fictícia de Canta Pedra, que era mar antes de se tornar parte do sertão nordestino.

De autoria de Mário Teixeira, a trama contará a história de Zé Paulino e Candoca, noivos que têm sua felicidade interrompida quando o rapaz é dado como morto.

Zé Paulino retorna dez anos depois mais vivo do que nunca, mas encontra sua amada casada com Tertulinho, um playboy filho do coronel Tertúlio (José de Abreu). Ele ainda volta com vontade de fazer justiça e mudar a forma como a cidade é governada, principalmente por parte do prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues), que pouco liga para o povo.

Músicas da novela Mar do Sertão

Além de Sobradinho, a trilha sonora da novela Mar do Sertão conta com outros sucessos já conhecidos do público. Um dos destaques é a canção Deus me Proteja, de Chico César, que ganha uma releitura na voz da ex-BBB Juliette. Outra música que entra na playlist do folhetim com uma nova versão é Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga, cantada em um ritmo mais lento por Marisa Monte.

Mais clássicos da MPB estão incluídos na trilha sonora. Bicho de 7 Cabeças, de Geraldo Azevedo e Marisa Monte, e Xique Xique, de Tom Zé, embalam as histórias dos personagens.

Há ainda espaço para cantores em ascensão. A mineira Marina Sena conquista seu primeiro espaço na trilha sonora de uma novela com Pelejei, música do álbum De Primeira, lançado em 2021.

A playlist da novela também inclui Boca em Brasa, da cantora Simone, parte do álbum lançado neste ano pela cantora intitulado Da Gente.

O grupo Barbatuques marca presença com a faixa Carcará, música sobre uma das principais espécies de pássaros presentes no sertão brasileiro. Das antigas, está a música Tuareg, lançada por Gal Costa em 1969.

Assim como Pantanal, a trilha sonora de Mar do Sertão prioriza a música brasileira e artistas nordestinos. É o caso de Cátia de França, cantora paraibana que entra para a playlist com a faixa Quem Vai Quem Vem, parte do álbum 20 Palavras ao Redor do Sol lançado em 1979. As letras das músicas presentes no projeto foram inspiradas em obras literárias dos autores João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos e José Lins do Rego.

Juliette – Deus Me Proteja

Marina Sena – Pelejei

Carcará – Barbatuques

Letra da música Sobradinho

O homem chega já desfaz a natureza

Tira gente põe represa, diz que tudo vai mudar

O São Francisco lá pra cima da Bahia

Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar

E passo a passo, vai cumprindo a profecia

Do beato que dizia que o sertão ia alagar

Adeus Remanso, Casanova, Sento Sé

Adeus Pilão Arcado veio o rio te engolir

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira

Por cima da cachoeira, o Gaiola vai subir

Vai ter barragem no Salto do Sobradinho

O povo vai se embora com medo de se afogar

Adeus Remanso, Casanova, Sento Sé

Adeus Pilão Arcado veio o rio te engolir

Debaixo d’água lá se vai a vida inteira

Por cima da cachoeira, o Gaiola vai subir

Vai ter barragem no Salto do Sobradinho

O povo vai se embora com medo de se afogar

