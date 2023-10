Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2023/2024?

Sucesso com Olavinho e Bebel entra no ar a partir de dezembro

A TV Globo já anunciou qual será a próxima novela do "Vale a Pena Ver de Novo" que entrará no ar para substituir "Mulheres Apaixonadas" (2003). No final do semestre, o público começará a acompanhar "Paraíso Tropical" (2007), de autoria de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

Quando estreia Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo?

A novela Paraíso Tropical estreia no Vale a Pena ver de Novo em meados do mês de dezembro de 2023. Essa será a primeira vez que Paraíso Tropical vai ganhar uma reprise na TV Globo. Em 2021, a novela foi exibida no Canal Viva e também está disponível para os assinantes do Globoplay.

Quando exibida pela pela primeira vez, a trama obteve uma média geral de 42,88 pontos de audiência em 2007, um número não tão alto para a época. Para efeito de comparação, "Páginas da Vida" (2006), trama de Manoel Carlos que antecedeu Paraíso Tropical, fechou com uma média de 47,08 pontos.

No entanto, alguns pontos podem fazer com que a trama seja bem recebida pelo público que acompanha o Vale a Pena Ver de Novo. Um deles é que a trama é uma reprise inédita na TV aberta - a exibição da novela no Viva não teve um grande impacto, já que a maior parte dos brasileiros não tem acesso à televisão por assinatura.

Trechos da novela também viralizaram na web nos últimos anos. Uma das cenas mais lembradas é a declaração de Olavo (Wagner Moura) para Bebel (Camila Pitanga), na qual ele chama a garota de programa de "cachorra, piranha e bandida".

Apesar de a novela não ter sido tão bem-sucedida, o casal é muito lembrado até hoje e, mesmo não sendo os protagonistas, roubaram a cena e se destacaram mais do que a trama principal das gêmeas Taís e Paula, ambas interpretadas por Alessandra Negrini.

Mulheres Apaixonadas tem pelo menos mais dois meses de exibição pela frente. O sucesso de Manoel Carlos está no ar desde maio de 2023, sucedendo "O Rei do Gado" (1996).

Qual a história da novela Paraíso Tropical?

A história da próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo acompanha a trajetória das irmãs gêmeas Taís e Paula, que só descobrem a existência uma da outra ao longo da trama. As duas têm personalidades bastante opostas: Taís é mau-caráter e é capaz de passar por cima de tudo e todos para se dar bem, enquanto Paula é uma boa pessoa.

A vilã tenta destruir o namoro de Paula com Daniel (Fábio Assunção), um empresário rico que trabalha na mesma empresa que Olavo, um dos antagonistas.

Olavo também é um mau-caráter que quer se dar bem às custas de Daniel. O vilão tenta impedir que o rapaz suceda o poderoso Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), seu tio, na presidência da empresa. O pilantra difama o personagem de Fábio Assunção para arruinar sua reputação, mostrando ser capaz de tudo para derrubá-lo.

Outra personagem de destaque é a prostituta Bebel, que se envolve com Olavo, mesmo sabendo que o malandro não presta. Os dois se apaixonam e vivem um romance turbulento, fazendo com que a prostituta deixe o trabalho nas ruas para ficar apenas com o vilão.

A garota de programa engravida do namorado na reta final da novela, mas uma tragédia causa a perda do bebê. Bebel e Olavo também não tem um final feliz, já que o antagonista paga pelos crimes cometidos ao longo da trama.

Outros atores que também estão no elenco de Paraíso Tropical são Tony Ramos, Bruno Gagliasso, Vera Holtz, Glória Pires, Marcello Anthony, Débora Duarte, Reginaldo Faria, Chico Diaz, Othon Bastos e outros.