Qual dos 4 vai morrer em Quanto Mais vida Melhor: última semana

Qual dos 4 vai morrer em Quanto Mais vida Melhor é a grande pergunta a se fazer nestes últimos dias de novela no ar. Desde o começo do folhetim, os personagens de Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Valentina Herszage e Vladimir Brichta temem A Morte. Eles já foram avisados que um deles perderá a vida ao final do prazo de um ano, mas quem? Obra de Mauro Wilson será substituída por Cara e Coragem a partir do dia 30 de maio.

Qual dos 4 principais vai morrer na novela Quanto Mais vida Melhor?

Nenhum dos 4 vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor. De acordo com Patrícia Kogut, do O Globo, a decisão foi tomada ao longo da exibição do folhetim. Antes, Neném havia sido escolhido para ser levado pela Morte. Porém, nada foi confirmado pela TV Globo até o momento.

A emissora não costuma divulgar os resumos de seus últimos capítulos para deixar o público ansioso para o grande final. Apesar de Kogut afirmar que nenhum dos 4 protagonistas vai morrer no desfecho de Quanto Mais Vida Melhor, o quarteto não está 100% fora de perigo. Isso acontece, pois antes do término das gravações da novela, foram filmados finais alternativos.

Em cada um desses finais, um dos principais morre. Esse tipo de atitude pode ser usada para despistar o público e a imprensa na descoberta do final de cada personagem, mas também pode ser utilizada caso o autor mude de ideia antes do desfecho ir ao ar.

No entanto, o que foi revelado pelo O Globo e o Notícias da TV até agora – que tiveram acesso a material da emissora – é que nenhum dos 4 vai morrer na novela Quanto Mais Vida Melhor e que Roni será o escolhido para ser levado pela Morte. É esperado que o irmão de Neném leve um tiro no desfecho do folhetim e não sobreviva.

Apesar de muitos crimes ao longo da novela, Roni fará algo bom ao morrer. O personagem de Felipe Abib será o doador do coração que Bianca (Sara Vidal) irá receber. A filha mais nova de Neném sofre de uma grave doença e precisa do transplante para sobreviver.

Próximas novelas dos 4 protagonistas de Quanto Mais vida Melhor

Ainda não revelado se Mateus Solano, Vladimir Brichta e Valentina Herszage já estão cotados para alguma das próximas novelas da Globo, mas Giovanna Antonelli já tem papel garantido na próxima atração das 21h. A atriz aparecerá em Travessia, novo projeto de Gloria Perez.

Porém, a personagem não será inédita. Na trama, Antonelli vai reprisar a personagem Helô, delegada que fez parte da trama de Salve Jorge em 2012. A informação foi divulgada pela própria autora nas redes sociais. Ao publicar uma foto de Helô e Stênio (personagem de Alexandre Nero), Perez escreveu: “o tempo passou e eles voltam com novos conflitos, novas histórias”.

Guilherme pensa que vai ser o escolhido para morrer na reta final da novela, por conta de sintomas estranhos:

Mauro Wilson escreveu outras novelas?

Quanto Mais Vida Melhor é a primeira novela que Mauro Wilson escreve sozinho. Porém, o autor já participou do time de roteiristas colaboradores de outros folhetins da TV Globo. Em 2002, ele esteve envolvido com o roteiro de O Beijo do Vampiro e anos também também participou de Pé na Jaca (2007).

Apesar de já ter escrito para novelas antes de Quanto Mais Vida Melhor, a maior parte do trabalho do autor é voltado para séries e filmes. Nos últimos anos, ele esteve nos projetos: Ilha de Ferro (2019), Cidade Proibida (2017), A Fórmula (2017), Nada série como Antes (2016), Os Caras de Pau em O Misterioso roubado do Anel (2014), A Grande Família (2014), Doce Mãe (2014), A Mulher Invisível (2011) e Aline (2011).

