Caio e Aline ficam juntos na novela Terra e Paixão?

Caio e Aline vão ter mais um momento romântico juntos no capítulo desta sexta-feira, 14. O personagem de Cauã Reymond salvará a protagonista após ela sofrer um ataque de Ramiro a mando de Antônio. Os dois vão se beijar, mas o primogênito pedirá outra em casamento.

O que acontece com Caio e Aline em Terra e Paixão?

Ramiro arrasta Aline para o rio e começa a afogar a protagonista, já que Antônio quer dar um fim nela para ficar com as terras que estão cheias de diamantes. O capataz trava uma luta com a professora, que não consegue se desvencilhar do capanga.

Caio estará andando pelas terras de sua amada quando verá Ramiro indo embora. Desconfiado que o funcionário de seu pai está aprontando algo, o primogênito irá até o riacho e encontrará Aline desmaiada.

O rapaz tira a professora de dentro d'água, faz massagem cardíaca e respiração boca a boca, que salva a viúva. "Não fala agora. Recupera o ar. Respira fundo, isso...", pede ao ver a protagonista recuperar os sentidos. "Você... me salvou (...) Mais uma vez... eu te devo minha vida", afirma Aline.

Caio se declara mais uma vez para Aline e os dois se beijam. Apesar do momento romântico, Caio e Aline ainda não vão ficar juntos em Terra e Paixão.

Depois de salvar Aline, o rapaz irá enfrentar Antônio pois sabe que foi o produtor rural quem mandou matar a viúva. O ricaço promete deixar a filha de Jussara (Tatiana Tiburcio) em paz, mas com uma condição: que Caio se case com Graça (Agatha Moreira).

O primogênito aceita a proposta do pai e faz o pedido de casamento para a dona da boutique. "Quero dizer que pensei muito no que você me disse, Graça. Pensei muito no meu irmão também... Eu sinto que tenho uma dívida com ele. Eu quero criar esse menino, menina... em nome do Daniel", dirá ele.

Caio fica noivo de Graça, mas não esquece Aline

Caio pede Graça em casamento, mas deixa claro para a loira que só está fazendo isso para honrar a memória de Daniel (Johnny Massaro).

Enquanto isso, Aline confessará para a mãe que gostou de ficar com Caio. A protagonista ficará ainda mais mexida quando o primogênito se oferecer a ajudá-la a pagar a segunda parcela do empréstimo, mas a viúva será resistente e não aceitará em um primeiro momento.

Apesar do incentivo de Jussara para que a filha lute por Caio, os dois vão sofrer com intervenções quando Antônio mandar Enzo (Rafael Gualandi) hackear a conta do rapaz e desviar o dinheiro. A protagonista também será obrigada a fazer um pacto com Irene (Glória Pires): ela se mantém afastada do personagem de Cauã Reymond enquanto a madame descobre o real interesse do marido em suas terras.

No capítulo da próxima quinta-feira, 20, Caio vai se declarar novamente para Aline. A protagonista também vai voltar a correr risco quando Irene e Antônio quebrarem a promessa que fizeram ao primogênito e atentarem contra a vida da viúva novamente.

Irene terá a ideia de colocar os remédios de Petra (Debora Ozório) na bebida de Aline para que a morte da mãe de João (Matheus Assis) pareça acidental. A megera diluirá os medicamentos em uma taça de champanhe que oferecerá para a protagonista, mas a mocinha recusará o drink.

Caio vai descobrir as intenções da madrasta e ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline.

