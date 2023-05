Qual jogo vai passar na Globo hoje? (28/05)

É dia de futebol na tela da Globo! Todo domingo, a emissora transmite a rodada do Brasileirão para todos os estados do país ao vivo e de graça. O torcedor pode acompanhar do conforto do seu sofá em casa ou até mesmo pelo celular.

Globo vai transmitir qual jogo hoje?

Hoje a Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians contra o Fluminense e do Internacional diante do Bahia no Brasileirão neste domingo. Ambos os duelos começam às 16h, horário de Brasília, válidos pela oitava rodada.

Os jogos de futebol começam após o programa “The Voice Kids”, com transmissão 100% gratuita.

Corinthians x Fluminense hoje: O Corinthians recebe o Fluminense neste domingo pela quarta rodada do Brasileirão. O Timão busca escapar da zona de rebaixamento enquanto o Tricolor das Laranjeiras briga pela liderança. A Globo transmite a partida para todo o Brasil, menos BA e RS com narração de Luis Roberto e os comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores

Internacional x Bahia hoje: O Internacional joga no Beira-Rio contra o Bahia neste domingo, às 16h, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ocupam a parte de baixo da classificação, precisando dos três pontos para escaparem da zona de rebaixamento.

A Globo transmite a partida somente para o estado da BA e RS ao vivo e de graça.

Como assistir online

O torcedor também pode assistir a Globo de graça pelo celular. Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming da emissora, disponibiliza a programação da emissora para todos os usuários sem pagar nada.

Não precisa ser assinante para ver a Rede Globo ao vivo na plataforma. É só entrar no site (www.globoplay.globo.com), clicar em “Entrar” e fazer o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Depois, clique em “Agora na TV” e escolha o ícone do canal.

Como é uma emissora da TV aberta, o torcedor não paga nada. Porém, o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo assiste à programação paulista. Dá para ver o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv. Verifique se o aparelho é compatível.

