Qual jogo vai passar na Globo hoje? Futebol na quarta-feira – 28/09

O Brasileirão está de volta na tela da Globo! Nesta quarta-feira, 28 de setembro, a emissora transmite quatro partidas de futebol entre a primeira e a segunda divisão para todo o Brasil ao vivo e de graça. Agora, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje, para não perder nenhum lance da transmissão.

Qual jogo vai passar na Globo hoje – Futebol

A Globo vai passar quatro jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira em 28 de setembro.

Logo após o capítulo inédito da novela ‘Pantanal’, a TV Globo dá início à cobertura esportiva em seu canal com jogos do Brasileirão, tanto na primeira como segunda divisão ao vivo.

Na 32ª rodada do Brasileirão Série B, o clássico pernambucano entre Sport e Náutico reúne duas equipes com ideias diferentes na reta final da temporada. O Leão da Ilha busca o acesso, enquanto os visitantes querem escapar da lanterna e do rebaixamento. O Clássico dos Clássicos será exibido apenas ao estado de PE.

Pela 28ª rodada na primeira divisão do Brasileiro, o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras é o destaque da rodada. As duas equipes brigam na parte de cima da tabela, enquanto o alviverde se encaminha para vencer mais uma edição do torneio. A Globo exibe a partida aos estados de SP, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Enquanto isso, no estado do RS, a partida entre Internacional e RB Bragantino será exibida ao vivo também pela elite do Brasileirão. O time gaúcho ocupa a vice-liderança, com esperanças de conseguir reverter o resultado e brigar pelo título. O torcedor que não mora no estado pode sintonizar no Premiere.

Fechando a programação, o jogo entre Goiás e Botafogo também será realizado nesta quarta-feira, às 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão da emissora. A partida será exibida aos estados de RJ, GO, PI e ES ao vivo, além do Premiere, pay-per-view por valor extra na mensalidade.

Agora que você já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, confira a programação a seguir.

Sport x Náutico – Série B do Brasileirão

Data: 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Pernambuco

Onde assistir: Globo (PE), SporTV, Premiere e GloboPlay

Internacional x RB Bragantino – Série a do Brasileirão

Data: 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Globo (RS), Premiere e GloboPlay

Goiás x Botafogo – Série a do Brasileirão

Data: 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serrinha

Onde assistir: Globo (RJ, GO, PI e ES), Premiere e GloboPlay

Atlético MG x Palmeiras – Série a do Brasileirão

Data: 28/09/2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão

Onde assistir: Globo (SP, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF,), Premiere e GloboPlay

Como assistir a Globo no celular – Brasileirão

Além de acompanhar os jogos pela Globo na televisão, o torcedor também pode curtir todas as emoções do Brasileirão pelo celular e o melhor: sem pagar nada por isso!

É isso mesmo o que você leu, torcedor, através do GloboPlay, serviço de streaming da Globo, dá para assistir todos os jogos que vão passar na emissora aberta nesta quarta-feira. Mas lembre-se que é necessário criar um cadastro no site com e-mail e a senha, ou até mesmo entrar com a sua conta no Facebook, Google ou Apple.

As transmissões são realizadas de acordo com cada estado. Por exemplo, se você mora no estado de SP, assistirá no GloboPlay o jogo que está passando neste estado.

1 – Entre no site www.globoplay.globo.com pelo navegador do seu celular ou baixe o aplicativo do GloboPlay no seu celular, Android ou iOS. Em seguida, clique no menu com os “três tracinhos” e clique em “Agora na TV”.

2 – Depois, clique em “Assista agora” assim que aparecer em sua tela ao lado do menu com toda a programação. Dessa maneira, a opção de login estará disponível, basta preencher com todas as informações se você já é assinante.

Se não for, clique em “cadastre-se” e coloque todas as informações necessárias. Finalizado, você poderá assistir aos jogos da Globo hoje pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Programação da reta final do Brasileirão na Globo

Faltam apenas onze rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série A na temporada. Responsável por exibir os jogos na TV aberta, a TV Globo já definiu a programação na reta final da temporada.

Os jogos serão transmitidos na noite de quarta-feira e aos domingos a partir das quatro da tarde, em estados diferentes de acordo com a programação dos times. De acordo com informações do jornalista Allan Simon, do portal UOL Esporte, confira os jogos que serão transmitidos na reta final da temporada.

Lembre-se que a lista de transmissões do canal ainda não tem definido em quais estados serão exibidos os jogos, assim como a equipe de narrador e comentaristas.

33ª rodada do Brasileirão:

Fluminense x Botafogo – Domingo, 23/10 às 16h

Juventude x São Paulo – Domingo, 23/10 às 16h

34ª rodada do Brasileirão:

Corinthians x Fluminense – Quarta-feira, 26/10 às 21h45

Internacional x Ceará – Quarta-feira, 26/10 às 21h45

Goiás x América MG – Quarta-feira, 26/10 às 21h45

35ª rodada do Brasileirão:

Flamengo x Corinthians – Quarta-feira, 02/11 às 21h30

36ª rodada do Brasileirão:

Cuiabá x Palmeiras – Domingo, 06/11 às 16h

Coritiba x Flamengo – Domingo, 06/11 às 16h

37ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x América MG – Quarta-feira, 09/11 às 21h30

Juventude x Flamengo – Quarta-feira, 09/11 às 21h30

Leia também: Enquete a Fazenda 2022: quem deve vencer a Prova do Fazendeiro?