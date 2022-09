Qual canal vai passar Atlético MG e Palmeiras hoje e horário – 28/09

Líder do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 28 de setembro, às 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada da competição. Quer saber em qual canal vai passar Atlético MG e Palmeiras hoje ao vivo? Confira no texto a seguir.

Qual canal vai passar Atlético MG e Palmeiras hoje

O jogo do Atlético MG e Palmeiras hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h45 (horário de Brasília), além da transmissão no serviço de streaming GloboPlay.

O clássico do futebol brasileiro vai passar na TV aberta! A TV Globo vai transmitir todos os lances nesta quarta-feira aos estados de SP, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Para quem mora em outros estados, o torcedor pode sintonizar o Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o pay-per-view pode ser adquirido apenas por valor extra na mensalidade de acordo com os pacotes de canais.

Para quem gosta de assistir online pelo celular, o aplicativo do GloboPlay está disponível. A plataforma, também no tablet, computador e smart TV, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

ATLÉTICO MG X PALMEIRAS:

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Como vem as equipes de Atlético MG e Palmeiras hoje

Com 40 pontos conquistados até aqui, o Atlético Mineiro tenta se recuperar após desastrosos duas rodadas sem vencer no Brasileirão. Em 7º lugar, contabiliza dez vitórias, dez empates e sete derrotas com o total de 34 gols marcados e apenas 30 sofridos, com grande probabilidade de seguir até a Libertadores na próxima temporada.

Fique de olho em: Hulk, Nacho e Sasha.

Se o Atlético MG vencer: Permanece na mesma posição.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Jemerson, Rever; Allan, Jair, Nacho; Ademir, Hulk e Eduardo Sasha.

Do outro lado, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 57 pontos, conquistados em dezesseis vitórias, nove empates e duas derrotas. O grupo alviverde tem a melhor defesa e o melhor ataque, com a melhor campanha também. Por isso, segue na busca por mais triunfos até a reta final e, quem sabe, vencer o torneio com antecedência.

Fique de olho em: Dudu, Breno Lopes e Rony.

Se o Palmeiras vencer: Segue na liderança.

Escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez; Atuesta, Gustavo Scarpa, Luan; Dudu, Breno Lopes e Rony;

Último jogo de Atlético MG x Palmeiras

Em 10 de agosto de 2022, pela partida de volta das quartas de final, Atlético Mineiro e Palmeiras disputaram a classificação na Libertadores. Com o empate sem gols, o resultado nas penalidades deu a vitória ao Palmeiras em cima do Galo.

Com o empate no jogo de ida por 2 a 2, o primeiro tempo dois times com lados ofensivos muito bem explorados pelos jogadores. Palmeiras e Atlético tentaram abrir o placar, mas não conseguiram. No segundo tempo, o elenco alviverde chegou a perder dois jogadores, mas mesmo assim o Galo não mudou o placar.

Ao fim, por 6 a 5, o Palmeiras levou a melhor e se classificou até a semifinal.

Confira como foi a última partida entre as equipes.



