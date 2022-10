Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira ao vivo (19/10/2022)

Uma partida de futebol está na programação da Rede Globo nesta quarta-feira, 19 de outubro. Depois do capítulo inédito da novela ‘Travessia’, o confronto começa às 21h45 (Horário de Brasília), por todos os estados do Brasil. Saiba qual jogo vai passar na Globo hoje e como assistir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Tem jogão na tela da Globo hoje! A emissora transmite a final da Copa do Brasil para todo o país nesta quarta-feira 19 de outubro de 2022.

A partida do Flamengo e Corinthians vai ser exibida em todo o Brasil de graça e ao vivo. Para quem quer acompanhar as emoções em busca do título basta sintonizar a emissora no televisor.

Luis Roberto vai contar a história da final ao lado dos comentaristas Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira, responsável pela Central do Apito.

A Globo é a responsável pelos direitos de imagem da Copa do Brasil. A emissora transmite também nos canais Sportv e Premiere com exclusividade para assinantes, assim como no GloboPlay, serviço de streaming.

Você já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje?

Flamengo x Corinthians – Copa do Brasil

Quarta-feira, 19/10 às 21h45 (Globo, Sportv, Premiere, GloboPlay e Amazon Prime)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Quanto foi o jogo de ida na final da Copa do Brasil?

O jogo de ida entre Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil terminou em 0 a 0, empate sem gols para ambos os lados. Com esse resultado, a partida ficou totalmente aberta ao jogo de volta.

Nenhum dos finalistas tem a vantagem na final, o que significa que quem vencer nesta quarta-feira será o grande campeão da Copa do Brasil em 2022. Porém, em caso de novo empate, a disputa de pênaltis é quem vai definir o vencedor da edição. É importante ressaltar também que não tem gol fora de casa.

No primeiro confronto, as equipes mostraram bom poder ofensivo, principalmente o Flamengo que dominou totalmente o campo do adversário, na capital paulista. Hoje, é o favorito a vencer o duelo.

Além da taça em prata e o título de campeão, o vencedor também leva R$ 60 milhões de premiação, entregues pela CBF como forma de recompensa.

Como assistir a Globo online de graça?

Para assistir a Globo pelo celular basta acessar o GloboPlay. Não precisa ser assinante da plataforma, já que o streaming da emissora apenas reproduz o sinal da própria Globo através dos aplicativos.

O torcedor só precisa acessar o site (www.globoplay.globo.com) através do navegador ou aplicativo e se inscrever com e-mail e senha. Nenhum valor será cobrado por isso.

Assim que estiver conectado à plataforma, procure a opção “Agora na TV” e em seguida a programação da Globo no mosaico. Dá para assistir o canal tanto pelo celular como no tablet, computador ou até mesmo na própria smartv de graça.

Lembrando que também dá para sintonizar o GloboPlay através da sua conta no Facebook, Google ou Apple, se for o caso.

