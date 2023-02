Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de futebol na quarta (22/02)

Tem futebol na programação do SBT nesta quarta-feira, 22 de fevereiro. Somente para a região Nordeste, dois embates na Copa do Nordeste serão transmitidos ao vivo em diferentes estados a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Basta sintonizar no conforto da sua casa e acompanhar a transmissão.

Transmissão de futebol no SBT hoje

Canal do SBT transmite nesta quarta-feira dois jogos de futebol às 21h30, horário de Brasília. É de graça e o torcedor não precisa pagar nada para acompanhar.

A bola rola em dois jogos da quinta rodada na Copa do Nordeste pelo mesmo horário, mas a transmissão será dividida entre os principais estados da região Nordeste.

O Sport recebe o Bahia nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, para disputarem os três pontos. No SBT, o jogo será transmitido para os estados do PE, BA, AL, PB, RN e MA ao vivo e de graça.

Já o confronto entre Fluminense do Piauí e Ceará será exibido nos estados de PI e CE.

SPORT X BAHIA NA COPA DO NORDESTE:

Para os estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão, o SBT transmite o jogo entre Sport e Bahia na quinta rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, às 21h30 (Horário de Brasília). A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

FLUMINENSE PI X CEARÁ NA COPA DO NORDESTE:

Aos estados de Piauí e Ceará, o duelo na primeira fase da Copa do Nordeste entre Fluminense e Ceará e válido pela quinta rodada nesta quarta-feira, às 21h30 (Horário de Brasília). A equipe de transmissão também não foi divulgada.

Como assistir o canal online de graça?

O torcedor também pode acompanhar aos jogos da Copa do Nordeste pelo site da emissora. Dá para sintonizar o portal no navegador, através do computador, ou no celular, tablet e até mesmo no aplicativo SBT Vídeos.

É só acessar o site do SBT (www.sbt.com.br), clicar na opção "AO VIVO", escrito em vermelho e branco no canto esquerdo da página, esperar o player de vídeo aparecer e clicar no meio da tabela, no play. É 100% gratuito.

Porém, lembre-se: o sistema funcionar de acordo com a sua localização, ou seja, somente moradores do Nordeste poderão assistir a retransmissão das imagens. Por exemplo, quem mora no Ceará vai assistir ao jogo que está passando no canal.

Qual jogo da Champions vai passar hoje no SBT?

O SBT não transmite nenhum jogo da Champions League na tarde desta quarta-feira, mesmo com dois jogos disponíveis na programação das oitavas de final.

A emissora paulista tem os direitos de transmissão do torneio de futebol internacional, mas só pode exibir um jogo por rodada. A transmissão acontece somente às terças, no horário da tarde, para todo o Brasil.

Ontem, terça-feira em 21 de fevereiro, o SBT transmitiu o jogo entre Liverpool e Real Madrid.

O próximo embate na programação da TV aberta deve ser o duelo de volta entre Chelsea e Borussia Dortmund, em 7 de março, às 17h (Horário de Brasília).

