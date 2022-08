Qual novela vai substituir A Favorita: 6 novelas que podiam voltar

A reprise da trama de João Emanuel Carneiro ainda está no começo, mas os internautas já começam a especular qual novela vai substituir A Favorita. Ainda não há nomes cotados, mas levando em consideração as tramas que fizeram sucesso no horário nobre e que há tempos não são exibidas na TV, o DCI preparou uma lista com alguns títulos que poderiam voltar ao ar na Globo.

Amor à Vida (2013) – Qual novela vai substituir A Favorita?

Amor à Vida, trama de Walcyr Carrasco, foi exibida pela primeira vez em 2013 e ficou marcada pelo personagem Félix, interpretado por Mateus Solano, que começou a trama sendo o vilão mas acabou fazendo muito sucesso entre o público, que lhe garantiu um final de redenção. O folhetim ainda não foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo.

A história gira em torno da rica família Khoury, formada pelo médico César (Antonio Fagundes), sua mulher Pilar (Susana Vieira) e os filhos Félix e Paloma (Paolla Oliveira).

Com ciúmes e inveja da irmã, Felix joga a filha recém-nascida de Paloma no lixo, que acaba sendo encontrada por Bruno (Malvino Salvador). Ainda há a infidelidade de César, que se envolve com sua secretária. A novela obteve média de 35 pontos.

Duas Caras (2008)

A trama de Aguinaldo Silva foi ao ar entre outubro de 2007 e maio de 2008 no horário nobre da emissora. A história começa começa com Maria Paula (Marjorie Estiano), que planeja uma vingança contra Marconi Ferraço/Adalberto Rangel (Dalton Vigh), um homem misterioso que casou-se com ela, mas desapareceu e roubou toda a sua fortuna. O folhetim também foi marcado pela vilã Silvia (Alinne Moraes), cujas loucuras rendem memes nas redes sociais até hoje.

A novela está disponível para os assinantes da plataforma de streaming Globoplay, mas nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver De Novo. Em sua exibição original, obteve média de 37,4 pontos.

América (2005) – Qual novela vai substituir A Favorita?

América gira em torno da história de Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em morar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Ela namora Tião (Murilo Benício), um homem do interior que tem como objetivo se tornar um campeão de rodeios. Os dois vivem felizes até que a protagonista decide abandonar tudo para atravessar a fronteira do México ilegalmente.

A trama de Gloria Perez foi ao ar no horário nobre entre março e novembro de 2005, e também nunca foi reprisada na emissora. Depois de muita insistência dos noveleiros, o folhetim entrou para o catálogo da plataforma de streaming Globoplay. Obteve média de 49 pontos em sua exibição original, a segunda maior audiência da década de 2000, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

Vale Tudo (1988) – Qual novela vai substituir A Favorita?

A novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères é antiga, mas foi um grande sucesso na década de 80 e entrou para a lista da revista Veja das Melhores Telenovelas Brasileiras de todos os tempos publicada em 2016. Vale Tudo foi reprisada pelo Vale a Pena Ver De Novo em 1992 devido ao seu grande sucesso, que lhe rendeu 61 pontos de média no ibope quando foi ao ar pela primeira vez.

O grande mistério da trama foi sobre a identidade do assassino de Odete Roitman (Beatriz Segall), que só foi revelado no episódio final do folhetim. A novela ainda abordou temas como corrupção e falta de ética através das histórias da íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) e da jovem inescrupulosa Maria de Fátima (Gloria Pires).

O Rei do Gado (1996)

Outro grande sucesso da Globo, 1 e conquistou média de 52 pontos na primeira vez que foi ao ar, entre junho de 1996 e fevereiro de 1997.

A trama gira em torno do romance entre Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), conhecido como o rei do gado, e Luana (Patrícia Pillar), uma humilde boia fria. A trabalhadora engravida do fazendeiro e desperta a ira de Léia (Silvia Pfeifer), que vê a criança como uma ameaça a sua parte na herança do marido. O folhetim foi reprisado apenas uma vez no Vale a Pena Ver De Novo, em 1999.

O Outro Lado do Paraíso (2017) – Qual novela vai substituir A Favorita?

O grande sucesso de 2017, escrito por Walcyr Carrasco, ainda não foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo. A história rendeu média de 38 pontos para a emissora.

A história começa com Clara (Bianca Bin), que vive com seu avô Josafá (Lima Duarte) no Jalapão. Os dois só conseguem se casar após a vilã Sophia (Marieta Severo), mãe do rapaz, descobrir que as terras do avô da mocinha têm esmeraldas. Para abrir e controlar o garimpo, a megera interna a nora em um manicômio.

Dez anos depois, Clara foge do hospício e ressurge milionária, agora com o objetivo de se vingar da mulher que destruiu a sua vida.

