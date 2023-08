A Globo já definiu qual novela vai substituir Amor Perfeito. A partir de setembro, o horário das 18h passa a exibir um remake de uma trama de bastante sucesso na década de 80. O folhetim está sendo desenvolvido por Thereza Falcão e Alessandro Marson, mesmos autores de "Nos Tempos do Imperador" (2021) e "Novo Mundo" (2017).

Qual novela vai passar depois de Amor Perfeito?

Elas por Elas é a novela que substituirá Amor Perfeito a partir de setembro. A trama foi criada originalmente por Cassiano Gabus Mendes e exibida em 1982, quando se tornou um grande sucesso. Trinta anos depois, a Globo produz uma nova versão.

A história da novela que vai substituir Amor Perfeito é centrada na vida de sete mulheres: Márcia, Helena, Adriana, Wanda, Carmem, Marlene e Natália. As personagens eram melhores amigas nos tempos do colégio, mas se separaram depois que cresceram e cada uma seguiu seu caminho.

Vinte anos depois, Márcia, a mais velha do grupo, decide convocar as amigas para uma reunião em sua casa. O reencontro traz de volta lembranças do passado, mas também coincidências do presente que afetam todas elas.

Uma confusão será armada quando Átila (Mauro Mendonça) morre em um quarto de motel. O homem era casado com Márcia, mas também namorava Wanda.

Quando Márcia descobre que o homem morreu ao lado de outra mulher, ela contrata o detetive Mário Fofoca para descobrir a identidade da amante do marido. Quem ajuda o profissional nessa missão é René, um advogado sem projeção que se envolve com suas clientes para roubá-las.

Ao longo da trama, René se interessa por Yeda, considerada o patinho feio da família. O relacionamento gera desconfiança em todos, até mesmo na moça, que acredita que o advogado só quer aplicar mais um de seus golpes.

Vale lembrar que a adaptação feita por Falcão e Marson deve sofrer alterações na história original, incluindo os nomes dos personagens.

Veja: Tatiana Tiburcio idade: atriz é só 12 anos mais velha que filha da ficção

Quem está no elenco de Elas por Elas?

As protagonistas do remake de Elas por Elas já estão definidas. No entanto, nos últimos dias, a trama sofreu uma baixa com a saída de Monica Iozzi, que deixou o elenco por problemas de saúde. A atriz interpretaria Nathália, papel que agora é de Paloma Duarte.

Deborah Secco (Lara): a atriz fica com o papel que era de Eva Wilma na primeira versão da trama. A personagem agora passa a se chamar Lara - na edição original, ela se chamava Márcia. A última novela da atriz na Globo foi "Salve-se Quem Puder" (2020).

Késia Estácio (Thaís): outra personagem que mudou de nome, a antiga Wanda agora passará a se chamar Thaís. A atriz que interpretou a mulher na versão original foi Sandra Breá. Agora, o papel fica com Késia, mais conhecida por ter participado do The Voice Brasil.

Maria Clara Spinelli (Reneé): a personagem original se chamada Carmem e foi interpretada por Maria Helena Dias. Na nova versão, ela se chamará Reneé - Spinelli será a primeira mulher trans a protagonizar uma nova brasileira.

Thalita Carauta (Adriana): interpretada por Esther Góes há 30 anos, a personagem agora fica com Thalita. A atriz fez muito sucesso ao viver Mauritânia em "Todas as Flores" (2022).

Paloma Duarte (Nathália): a personagem foi interpretada por Joana Fomm na versão original. Duarte, que assumiu o papel após a saída de Ozzi, esteve recentemente em "Além da Ilusão" (2022).

Isabel Teixeira (Helena): sucesso como Maria Bruaca em "Pantanal" (2022), Teixeira assume o papel que era de Aracy Balabanian em 1982.

Karine Teles (Carol): também de "Pantanal", Teles fica com a personagem Carol, que se chamava Marlene anteriormente e foi interpretada por Mila Moreira.

Veja: Bernardo Berro está em Mulheres Apaixonadas?