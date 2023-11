Qual novela vai substituir Corpo Dourado no Viva?

O Viva já escolheu qual novela vai substituir "Corpo Dourado" a partir de 2024. A trama protagonizada por Cristiana Oliveira chega ao fim em janeiro e dará espaço para outro folhetim das sete, exibido no final da década de 90, que possui originalmente 197 capítulos.

Andando nas Nuvens será a substituta de Corpo Dourado no Viva

A novela "Andando nas Nuvens" chega para substituir "Corpo Dourado" a partir de 22 de janeiro, segunda-feira, às 13h. O folhetim é de autoria de Euclydes Marinho e foi exibido no horário das sete entre março e novembro de 1999, na Globo. O protagonista da história é o ator Marco Nanini, que interpreta Otávio, filho do jornalista Gregório Montana (Ary Coslov), assassinado em sua mansão no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.

Otávio chega a tempo de lutar com o bandido, mas é arremessado do alto da varanda da casa e perde a consciência. O rapaz sobrevive, mas é diagnosticado com um distúrbio chamado "doença do sono", uma condição que afeta o sistema nervoso central e causa um estado de sono prolongado, no qual os pacientes ficam em um estado de letargia e podem permanecer praticamente imóveis por longos períodos.

No entanto, Otávio sofre um novo acidente ao bater o braço em um dos aparelhos do hospital e recebe uma forte descarga elétrica que o faz despertar com 100% de consciência, mas perde parte da memória.

As últimas lembranças que o protagonista tem são do ano de 1968, quando ainda era noivo de Eva (Renata Sorrah). Otávio leva um choque ao descobrir que ele e a moça se casaram e tiveram três filhos, mas que ela morreu. O rapaz contará com a ajuda dos amigos Alex (Otávio Augusto) e Antônio San Marino (Cláudio Marzo), seus únicos vínculos com o passado.

Em sua exibição original, o folhetim alcançou uma média de 32,83 pontos de audiência, superando sua antecessora "Meu Bem Querer" (32,27) e a sucessora "Vila Madalena" (31,62).

Próximas estreias do Viva

Andando nas Nuvens não é a única entre as novelas do Viva nos próximos meses. O canal incluirá outras três novas reprises a partir de novembro: "América" (2005), uma das mais solicitadas pelo público, "Direito de Amar" (1987) e "Sinhá Moça" (2006). Os folhetins dos demais horários permanecerão na programação por enquanto.

América (2005): estreia em 27/11, às 22h50, horário de Brasília, substituta de "Senhora do Destino". A protagonista da história é Sol (Deborah Secco), uma jovem que sonha em ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Para alcançar esse objetivo, ela abandona tudo no Brasil, incluindo seu grande amor, Tião (Murilo Benício), para atravessar ilegalmente a fronteira do México.

Direito de Amar (1987): estreia em 4/12, às 14h50 e 00h30, horário de Brasília, substituindo "O Sexo dos Anjos". Os protagonistas Rosália (Gloria Pires) e Adriano (Lauro Corona) se conhecem em um baile de máscaras e se apaixonam, mesmo sem saber quem são. Apesar de amar o rapaz, a mocinha é obrigada a se casar com o poderoso banqueiro Francisco Monserrat (Carlos Vereza), pai de seu grande amor, ao ser prometida em casamento pelos próprios pais.

Sinhá Moça (2006): estreia em 1º de janeiro, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília, substituindo "Escrito Nas Estrelas". A novela é um remake de um folhetim exibido na década de 80 e conta a história da jovem que leva o mesmo nome do folhetim, filha de Cândida (Patrícia Pillar) e do coronel Ferreira (Osmar Prado), um grande proprietário de terras e defensor da escravidão. Quando ela se apaixona pelo abolicionista Rodolfo (Danton Mello), o rapaz finge ter as mesmas ideias conservadoras que o pai de sua amada para conseguir namorá-la.