Qual novela vai substituir Malhação em 2022? Veja programação

A Globo exibe a reprise de Malhação: Sonhos (2014) desde janeiro do ano passado, e com a temporada perto do fim – previsto para 28 de janeiro – os noveleiros já começam a especular qual novela vai substituir Malhação em 2022 ou qual programa entrará na grade da emissora. No ano passado, a emissora revelou que a trama adolescente não será renovada após 26 anos no ar.

Para quem não lembra, a nova temporada, escrita pelos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, já estava na fase de escolha do elenco quando foi avisada do cancelamento.

Qual novela vai substituir Malhação em 2022?

A Globo já anunciou que Malhação não terá uma nova temporada em 2022, com isso, a faixa das 18 horas, após o Vale a Pena Ver de Novo, ficará “vaga” a partir do dia 28 de janeiro O que se sabe até agora é que a emissora manterá a programação atual, com duas novelas vespertinas; há expectativa de que as reprises tenham capítulos mais longos. A trama adolescente tem, aproximadamente, 30 minutos de duração.

Em agosto de 2021, houve especulações que o Vídeo Show poderia retornar como um possível substituto para a faixa de horário, mas nada foi confirmado pela Globo ainda. O programa foi cancelado em 2019.

Ainda não há informação se o Big Brother Brasil retomará o “Plantão BBB 22”, que em 2021 foi apresentado por Ana Clara com informações sobre o reality.

Atualmente, além de Malhação, a emissora exibe duas novelas no horário vespertino, O Cravo e a Rosa (2000) e o Clone (2001). A inserção da trama de Walcyr Carrasco logo após o Jornal Hoje foi uma estratégia do canal para alavancar a audiência da faixa de horário. Inclusive, há expectativa de que as reprises tenham capítulos mais longos.

Em seguida, o público continuará assistindo a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo. Depois, a Globo deverá seguir com a novela das 6.

Próximas estreias da Globo

Apesar da Globo ainda não ter definido a substituta de Malhação, a grade de 2022 da emissora tem uma série de estreias. Em janeiro começa o BBB 22 e a segunda temporada de Masked Singer, além do Lady Night com Tatá Werneck.

Com o término de Nos Tempos do Imperador em fevereiro, o horário das 18h passa a exibir Além da Ilusão a partir do dia 7, novela que marca a estreia de Larissa Manoela na Globo.

Em março, é a vez do remake de Pantanal substituir Um Lugar ao Sol. Em maio, Cara e Coragem entre no ar no lugar de Quanto Mais Vida, Melhor. O segundo semestre chega com Mar do Sertão às 18h e Olho por Olho às 21h.

Em abril o público vai acompanhar a nova edição de No Limite, que será apresentada pelo paratleta Fernando Fernandes.

