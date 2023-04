Quando vai terminar a novela Poliana Moça no SBT em 2023

Estrelada por Sophia Valverde, a novela Poliana Moça está no ar desde março de 2022 e agora finalmente caminha em sua reta final.

Que dia termina Poliana Moça?

O folhetim infantil tem previsão de ficar no ar até maio de 2023, quando será substituída por mais uma obra do gênero na faixa das 20h30. O SBT ainda não revelou o dia exato em que o folhetim se despedirá com seu último capítulo.

Continuação de As Aventuras de Poliana (2018 - 2020), a novela Poliana Moça demorou um pouco para chegar às telinhas devido a pandemia do covid-19 e teve suas gravações adiadas algumas vezes.

Poliana Moça se passa três anos após a primeira novela sobre a personagem de Valverde e retrata a fase da adolescência da menina, trazendo conflitos como primeiro amor, amizade, entre outros assuntos.

A trama da atração infantil é baseada na obra literária da norte-americana Eleanor H. Porter, lançada no começo do século 20. Na versão do SBT, a história é adaptada livremente pela autora Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos há mais de 40 anos.

A novela Poliana Moça vai ter continuação?

Já que Poliana Moça é sequência de As Aventuras de Poliana, pode existir certa curiosidade se essa segunda novela também ganhará uma continuação. Porém, é possível afirmar que é muito difícil que isso aconteça, por alguns motivos que envolvem o elenco.

O primeiro deles é que após o término das gravações de Poliana Moça, o elenco já foi liberado e Sophia Valverde não tem mais contrato com o SBT. A atriz de 17 anos que vive a protagonista do folhetim infantil anunciou a saída do canal de Silvio Santos no final de novembro de 2022, após quase 10 anos na emissora. Ela agradeceu a oportunidade em uma publicação no Instagram em que publicou fotos de sua trajetória no SBT.

E a atriz já tem contrato novo! Nas últimas semanas, ela foi anunciada pela MSP - Mauricio de Sousa Produções como a protagonista Mônica das produções live-action da Turma da Mônica Jovem, que em breve começam a ser gravadas.

Além disso, outros atores importantes da trama também já foram liberados pelo SBT após o final da novela Poliana Moça e não renovaram contrato, como Dalton Vigh, que vive Otto Pendleton, e Igor Jansen, que atua como João na novela, par romântico de Poliana.

Assim como Sophia Valverde, Igor Jansen também fez um post de agradecimento ao SBT nas redes sociais quando anunciou sua saída do canal de Silvio Santos, em dezembro de 2022.

Qual é a novela que vai substituir Poliana Moça no SBT?

Quando a novela Poliana Moça chegar ao fim de vez nas telinhas do SBT, o público ficará com uma produção inédita: A Infância de Romeu e Julieta. O folhetim infantil também é escrito por Íris Abravanel, a principal autora do canal.

A trama vai adaptar a famosa história de amor proibido de William Shakespeare para os dias de hoje e desta vez a briga será entre as famílias Campos e os Monteiro. O SBT revelou que a produção é uma parceria com a plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A Infância de Romeu e Julieta trará os atores Miguel Ângelo, de 12 anos, e Vittória Seixas, de 14 anos, como os protagonistas. Além deles, haverá veteranos no elenco, como Bianca Rinaldi (40), Karin Hils (44) - que esteve em Carinha de Anjo no canal - e João Baldasserini (39), além de um rosto já conhecido no canal, Matheus Ueta, o eterno Kokimoto Mishima da novela Carrossel (2012 - 2013).

As gravações da trama estão em andamento e já foram liberados alguns teasers pela emissora. Confira:

Confira também - Quem morre na novela Marisol: 7 personagens dão adeus no folhetim do SBT