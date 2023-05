Três Vezes Ana final: 6 desfechos do último capítulo

Folhetim está no ar no SBT desde janeiro de 2023.

Com a história das irmãs Ana Lucía, Ana Letícia e Ana Laura, Três Vezes Ana traz uma trama cheia de reviravoltas com assassinatos, romances, revelações e muito mais ao longo da trama estrelada por Angelique Boyer. No final de tudo isso, alguns ganham finais felizes e os vilões pagam por seus crimes.

Qual o final de Ana Laura - Três Vezes Ana final

Ramiro e Ana Laura são feitos reféns na cabana de Facundo por Valentín no final da novela, mas conseguem se livrar das amarras. Durante a fuga, Valentín bate em Ramiro e tenta matá-lo, mas Ana Laura consegue pegar a arma do vilão e não hesita em atirar para salvar a vida do amado.

Após o susto, Ana Laura e Ramiro ganham seu aguardado final feliz. Eles fazem um belo casamento com diversos convidados e depois ganham uma noite de núpcias. Nos minutos finais do último capítulo de Três Vezes Ana, Ana Laura aparece grávida e exibe seu barrigão alegremente ao lado do marido.

Ana Letícia sofre acidente e vai parar em instituição

A megera Ana Letícia pagará por seus crimes no final da novela e terá um final trágico. A vilã será vítima de um plano de seu tio Mariano, que tentará dar fim às maldades da loira.

Depois que Ana Letícia confessar uma série de assassinatos e ameaçar a vida das irmãs mais uma vez, ela fugirá em um carro e estará acompanhada de Mariano. Ele então causará um acidente de propósito para tentar tirar a vida da sobrinha e acabar com seu reino de terror.

Ana Letícia não morrerá, mas ficará com uma grande cicatriz no rosto que acabará com sua beleza. Além disso, ela vai parar em uma instituição psiquiátrica e ficará por lá para o resto da vida.

Mariano fica com sequelas do acidente - Três Vezes Ana final

Após causar o acidente que quase matou Ana Letícia, Mariano sobrevive. No entanto, ele vai parar em uma cadeira de rodas como consequência. No entanto, sua história não para por aí. Apesar de tudo, ele ganha um final feliz ao lado de Viridiana (Monika Sánchez), mulher que causou muito ciúmes na sobrinha de Mariano ao longo da trama.

Iñaki é preso

Iñaki resolve confessar seus crimes no final do folhetim, depois de trair Ana Letícia. Ele é o responsável por mostrar para Mariano as maldades da sobrinha. No desfecho da trama, ele é culpado pela morte de Daniel e termina Três Vezes Ana atrás das grades.

Marcelo reencontra filho

Marcelo conta com alguns grandes momentos no final da novela Três Vezes Ana. Primeiro, ele será responsável pela prisão de seu pai, Facundo. Ele armará uma cilada para o crápula que dará certo. O plano fará com quem Facundo confesse seus crime e acaba nas mãos da polícia.

Além disso, Marcelo descobrirá que o filho que teve com Ana Letícia está vivo e conseguirá reencontrar o menino no último capítulo de Três Vezes Ana. Ele então decide criá-lo ao lado de Ana Lúcia, com quem ganha um final feliz.

Soledad vai para a cadeia - Três Vezes Ana final

Por ser a responsável pela separação de Ana Lucía do resto de sua família - após o acidente que tirou a memória da menina - Soledad acabará na cadeia. Ela pagará pelo sequestro da jovem na infância, mas continuará no coração da jovem, que a visitará na cadeia e ainda a considerará como uma mãe.

Que dia acaba Três Vezes Anda no SBT em 2023?

A novela Três vezes Ana está em exibição nas telinhas do SBT desde janeiro de 2023 e ainda tem algumas semanas pela frente. Em reta final, o folhetim já passou dos mais de 70 capítulos exibidos no SBT, no entanto, em sua exibição original, a produção latina contou com 122 capítulos no total. Por isso, será necessário mais algum tempo para que a obra seja finalizada.

O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria do SBT para saber a data da transmissão do aguardado último capítulo de Três Vezes Ana, mas ainda não há confirmações.

