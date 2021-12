Qual o final de Olívia e Léo na novela Páginas da Vida?

Comprometidos com outras pessoas na novela, Olívia e Léo se apaixonam ao longo da trama. Na parceria que é criada entre a dupla, a personagem de Ana Paula Arósio fica disposta a ajudar o rapaz a conseguir a guarda dos filhos, que ele se arrepende de ter abandonado quando descobriu a gravidez de Nanda (Fernanda Vasconcellos), no início da novela. E no desfecho desta história, qual o final de Olívia e Léo em Páginas da Vida?

Final de Olívia e Léo em Páginas da Vida

A dupla perde a briga na justiça pela guarda de Clara (Joana Mocarzel) e Francisco (Gabriel Kaufmann) no final da novela. No processo, é definido que Francisco continuará sob o cuidado do avô, Alex (Marcos Caruso), e que Clara ficará com a mãe adotiva, a médica Helena (Regina Duarte).

Nas semanas finais da novela, outra mudança também acontece na vida de Léo, ele põe fim de uma vez por todas no noivado com Alice (Regiane Alves), que não aceita a situação sem antes fazer um escândalo. A moça chega a ameaçar Olívia com um estilete por conta do ciúme e quase corta o rosto da moça.

Antes de ficar com Léo no final de Páginas da Vida, Olívia também era comprometida, a personagem era casada com o militar Silvio (Edson Celulari). No relacionamento com o ex, Olívia teve um filho, Guilherme (Rafael Machado).

Que horas passa Páginas da Vida no Viva?

O folhetim de Manoel Carlos é exibido de segunda a sábado no canal Viva, a partir das 13h30, depois da reprise de Sonho Meu. Aos domingos, todos os capítulos que foram ao ar durante a semana são reprisados em formato de maratona a partir das 19h na emissora.

Para ter o canal Viva é preciso consultar a sua operadora de televisão para conferir a disponibilidade em pacotes e valores. Porém, quem não tem TV a cabo também consegue assistir a atração, é só assinar o pacote Globoplay + canais ao vivo por R$ 49,90 ao mês ou o plano anual de 12x de R$ 42,90.

Com este pacote, você pode assistir a programação do Viva em tempo real ou ver os capítulos quando quiser na plataforma.

