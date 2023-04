Qual o final de Selma em Chocolate com Pimenta?

Selma (Juliana Alves) é apaixonada por Maurício (Victor Pecoraro), mas os dois são impedidos de namorar já que a família do rapaz não aceita a relação inter-racial. O moço passa grande parte da trama sem enfrentar os parentes preconceituosos, até que resolve tomar uma atitude na reta final de Chocolate com Pimenta.

Com quem fica Selma em Chocolate com Pimenta?

Selma e Maurício ficam juntos no final da novela, quando o rapaz finalmente enfrenta o tio Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) e assume o relacionamento com a moça.

No entanto, até lá, a personagem sofre com o preconceito da família do rapaz e até com ele próprio. Isso porque Maurício é apaixonado por Selma, mas Conde Klaus não aceita o relacionamento dos dois e faz uma série de ofensas racistas para a namorada do sobrinho. Ao invés de enfrentá-lo, Maurício opta por ficar de braços cruzados e nunca sai em defesa de sua amada.

Maurício é desempregado, não trabalha e não busca construir uma carreira própria. O rapaz vive às custas do tio rico e é por isso que tem tanto medo de contrariar o Conde Klaus, pois teme perder as regalias. Ele até se recusa a andar de mãos dadas com sua amada na rua, o que a decepciona.

Cansada dessa situação, Selma engata um namoro com Beto (Alexandre Barillari) mas o relacionamento não vai dar certo. Um certo momento da trama, o rapaz até vai trocar socos com Maurício por causa da moça.

Selma e Beto terminam o namoro, já que a moça não vai conseguir esquecer os sentimentos que ainda mantém por Maurício e optará por ficar com o desempregado. Maurício finalmente enfrenta o tio, que o expulsa de casa. Tempos depois, Conde Klaus volta atrás e passa aceitar o namoro do rapaz.

Beto também não fica sozinho. O personagem engata um namoro com Margot (Rosamaria Murtinho), de quem se aproxima na reta final. Ambos os casais aparecem juntos no casamento Celina (Samara Felippo) e Guilherme (Rodrigo Faro).

Por onde anda Juliana Alves?

A atriz Juliana Alves atualmente está com 40 anos de idade e segue trilhando carreira artística. Neste ano, ela interpretará Cláudia no filme que conta a história do sequestro do voo da VASP em 1988. Ela também está no ar como Wanda em Amor Perfeito, atual novela das 18h da Globo, e é uma das participantes da Dança dos Famosos.

Anteriormente, ela também esteve em Salve-se Quem Puder (2020), Malhação: Vidas Brasileiras (2019), O Tempo Não Para (2018), Sol Nascente (2016), Babilônia (2015), entre outros títulos da emissora.

Juliana ficou conhecida ainda nos anos 2000, quando participou do BBB 3, mas foi eliminada na quinta semana de competição. Antes, ela já era uma das bailarinas do Domingão do Faustão.

Depois de deixar o reality, ela seguiu carreira na atriz. Seu primeiro papel como atriz foi justamente como Selma em Chocolate com Pimenta, em 2003.

