No ar na novela das 9, quantos anos tem a Susana Vieira?

Uma das atrizes mais famosas e requisitadas da televisão brasileira, Susana Vieira soma mais de 60 anos apenas de carreira. Ela começou na extinta Tupi, passou por várias emissoras e hoje é rosto marcado na TV Globo. A famosa está na atuação há várias décadas e não desacelera o ritmo, ainda trabalhando em vários projetos, como a nova novela das 21h, Terra e Paixão, em que a atriz interpreta Cândida.

Quantos anos tem a Susana Vieira?

Susana Vieira tem 80 anos de idade e é leonina do dia 23 de agosto. A atriz é mãe do DJ Rodrigo Vieira, de 58 anos. Ele é fruto do relacionamento da famosa com o diretor Régis Cardoso, que faleceu em abril de 2005, aos 70 anos de idade. Rafael Cardoso, de 26 anos, e Bruno Cardoso, de 25 anos, são seus únicos netos.

A carreira na frente das câmeras começou no começo da década de 1960, quando foi contratada pela extinta TV Tupi para A Noite Eterna (1962) e A Única Verdade (1962). Em seguida, a atriz passou por outros canais, como a TV Excelsior, em que atuou em Almas de Pedra (1966), Ninguém Crê em Mim (1966), entre outras.

Ela se dividiu entre mais alguns projetos na Tupi e Excelsior, até que estreou na Record TV em 1968, com a novela A Última Testemunha, de Benedito Ruy Barbosa. Ela então atuou em mais um projeto do canal de Edir Macedo, A última Testemunha (1969), e então migrou para a TV Globo.

O primeiro projeto de Susana Vieira na emissora que até hoje a tem como funcionária foi Pigmalião 70, que ficou no ar de março a outubro de 1970 na faixa das 19h00. Ela vivia Candinha, noiva de Nando (Sérgio Cardoso) que sonha em ser manequim. Com o fim de Pigmalião 70, ela emendou a novela A próxima Atração (1970 - 1971), de Walther Negrão, também na faixa das 19h00.

Mais trabalhos foram surgindo para a atriz, ela esteve no grande sucesso Anjo Mau (1976), depois estrelou A Sucessora (1978 - 1979), de Manoel Carlos, como Marina, uma mulher que se casa com um homem da alta sociedade e precisa lidar com a obsessão dele pela ex-esposa falecida, Baila Comigo (1981), Elas por Elas (1982), Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1986), Bambolê (1986), O Salvador da Pátria (1989), Top Model (1989 - 1990), Mulheres de Areia (1993), a segunda versão de Anjo Mau (1997), entre muitas outras.

Nos anos 2000, Susana Vieira trabalhou com alguns dos principais autores da TV Globo. Em 2001, ela esteve em A Padroeira, de Walcyr Carrasco. Em 2003, Mulheres Apaixonadas de Manoel Carlos, como Lorena, uma professora de história que não exerce a profissão, mas trabalha como diretora-geral de uma escola. Entre 2004 e 2005, estrelou Senhora do Destino de Aguinaldo Silva como a batalhadora Maria do Carmo. Depois esteve em Paraíso Tropical (2007) de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, Duas Caras (2007 - 2008), também de Aguinaldo Silva.

Nos últimos anos, ela apareceu em Amor à Vida (2013 - 2014), outra parceria com Carrasco, A Regra do Jogo (2015), de João Emanuel Carneiro, e Éramos Seis (2019). Nos últimos anos, a atriz esteve no cinema e no teatro, ela retorna agora às novelas em 2023, como a personagem Cândida de Terra e Paixão

Quem é Susana Vieira em Terra e Paixão

Susana Vieira interpreta em Terra e Paixão a personagem Cândida, dona do bar da cidade de Nova Primavera e ex-prostituta. Ela guarda alguns segredos poderosos de alguns personagens da trama, como a misteriosa vilã Irene (Gloria Pires), e é próxima de Caio (Cauã Reymond), primogênito de Antônio La Selva (Tony Ramos).

Nas primeiras cenas da novela, após Caio conseguir salvar a vida de Aline (Barbara Reis) e o filho da mulher, João (Matheus Assis), o rapaz levou a dupla até a casa de Cândida, que a acolheu. A mulher ainda conseguiu despistar os capangas de Antônio, que após assassinarem o marido de Aline, queriam também acabar com a mulher e a criança.

Apesar de ter 80 anos, Susana Vieira diz que "não aparenta". Em conversa com a coluna de Ancelmo Gois, no O Globo, a atriz avaliou que é a primeira vez usa cabelos brancos e interpreta uma "velha". Ela contou que tinha certo "trauma" de cabelos brancos, mas que se achou bonita após ver a caracterização de Cândida com o estilo bem diferente do seu.

Com novas estreias, Susana Vieira ficará no ar em 6 novelas

Susana Vieira está no ar atualmente com quatro novelas, a inédita Terra e Paixão na TV Globo e as reprises de Bambolê, Senhora do Destino e A Sucessora no canal Viva. Em breve, ela terá ainda mais espaço nas telinhas da Globo. A partir do dia 29 de maio, o público irá acompanhar Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo e poderá conferir mais um dos trabalhos da atriz.

A coluna de Carla Bittencourt no Notícias da TV adiantou que Mulheres de Areia será a substituta de Chocolate com Pimenta no Edição Especial a partir de junho. A Globo ainda não confirmou a informação, mas se a escolha do folhetim de Ivani Ribeiro realmente acontecer, então Susana Vieira estará em sua sexta novela em exibição no momento.

Leia também - Onde foi gravada a novela Terra e Paixão?