Resumo de Terra e Paixão: 5 coisas que vão acontecer nesta semana

O resumo de Terra e Paixão promete ainda mais emoções nesta semana. Luigi (Rainer Cadete) começará a fazer com que Petra (Debora Ozório) largue o vício em remédios, ao mesmo tempo que aplica um golpe em Gladys (Leona Cavalli). Já Daniel (Johnny Massaro) enfim irá se declarar para Aline (Barbara Reis), mas será enganado por Graça (Agatha Moreira), que fingirá uma gravidez.

Cândida ameaça contar segredo de Irene | Resumo de Terra e Paixão

Depois de ser expulso de casa por Antônio (Tony Ramos), Caio (Cauã Reymond) será confortado por Cândida (Susana Vieira), que aconselhará o rapaz a ficar no bar com ela enquanto a situação não se revolve. A veterana também ameaçará contar tudo o que sabe sobre Irene (Gória Pires) caso ela o prejudique.

O primogênito também terá mais uma decepção, desta vez com Aline. A viúva dirá para o rapaz que só pode lhe oferecer sua amizade.

Veja: Quando descobrem que Luigi é pobre em Terra e Paixão?

Luigi faz acordo com Antônio e começa a extorquir Gladys

A partir do resumo de Terra e Paixão de terça-feira, 23, Antônio dará um voto de confiança em Luigi e vai propor ao italiano que ajude Petra a parar de tomar remédios tarja preta. Em troca, se conseguir, ele lhe dará um cargo em sua empresa.

Luigi aceitará a proposta do sogro e começará a agir. O golpista até ameaçará chamar a polícia para Laurita (Bruna Aiiso) caso a psiquiatra não pare de dar receitas para a jovem.

Quem não vai gostar nada de saber disso será Daniel, que reprovará a atitude do pai e avisará ao italiano que está de olho nele. O advogado vai conseguir colocar as mãos nos cartões de Luigi, e Anely (Tatá Werneck) aconselhará o namorado de Petra a fugir para não ser descoberto.

Luigi, porém, continuará em Nova Primavera. Na quarta, o pilantra vai se aproveitar dos sentimentos de Gladys por ele para extorquir joias da diretora.

Daniel se declara para Aline | Resumo de Terra e Paixão

Daniel confessará para Caio que não quer mais se casar com Graça e será incentivado pelo irmão a se declarar pela mulher que ele está apaixonado – o primogênito ainda não se sabe que se trata de Aline.

Na quarta-feira, 24, o advogado mentirá para a noiva dizendo que ficará em casa, quando na verdade comprou um ingresso para um show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Graça, no entanto, descobre que foi enganada por seu amado e recorrerá a Irene, que tentará amenizar o sentimento.

No final do capítulo, Daniel enfim irá declarar seu amor para Aline e vai prometer a viúva que irá terminar seu relacionamento com Graça.

Veja: Antes e depois de Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão

Graça simula gravidez

No capítulo de quinta-feira, 25, Daniel irá contar para Irene que a mulher por quem ele está apaixonado é Aline, e a megera terá que disfarçar sua reação diante do filho. Sabendo que o rapaz pretender terminar com Graça, a vilã avisará a nora que ela precisa simular a gravidez logo.

Graça mentirá para Daniel e dirá que está grávida, pegando o rapaz de surpresa. A patricinha também afirmará que se trata de uma gravidez de risco e que não pode ser aborrecida.

Daniel vai contar para Aline da gravidez da namorada, que aceita esperar até que o filho do advogado nasça para que eles fiquem juntos.

Veja: O que aconteceu com a mãe de Caio em Terra e Paixão?

Irene e Antônio tramam contra Aline

O resumo de Terra e Paixão desta semana termina com Irene tramando para separar Aline e Daniel, no sábado, 27. Com medo que Antônio não queira que o advogado seja seu sucessor, a vilã irá até as terras da protagonista para dizer que a professora vai atrapalhar a vida de seu filho. A madame também vai pedir a Petra que prejudique a colheita da viúva.

Já Antônio começará a desviar a água das terras da Aline, que vai afrontar o poderoso mais uma vez e exigirá saber o motivo dele estar roubando o recurso.