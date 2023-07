Mulheres de Areia: como Marcos descobre que Ruth se passa por Raquel

Interpretado pelo ator Guilherme Fontes, o mocinho Marcos fica no escuro durante algum tempo na novela Mulheres de Areia. Depois que Raquel é dada como morta em um acidente no mar e Ruth assume seu lugar para ficar perto do amado, em alguns momentos a gêmea boazinha interpretada por Gloria Pires chega até a ser tratada mal pelo marido, que acredita estar ao lado da vilã. No entanto, a relação entre eles muda e a verdade vem a tona.

Quando Marcos descobre verdade sobre Ruth em Mulheres de Areia?

No final do capítulo 116 da exibição original, Marcos conta para Ruth que já sabe que ela não é Raquel. Na cena, a mocinha está prestes a confessar, mas é interrompida pelo rapaz: "eu já sei de tudo. O que você tem para me contar, já sei há muito tempo... Ruth".

A revelação pega a personagem de Gloria Pires de surpresa, que questiona o amado sobre quando e como ele descobriu tudo. Marcos se explica e relata que descobriu tudo sozinho, pois com a convivência com Ruth - disfarçada de Raquel - foi juntando as peças e percebeu que a mulher ao seu lado não era a gêmea malvada que passou a perna na irmã e o arrastou para o altar.

Marcos resolveu ficar em silêncio sobre o assunto e esperou que Ruth tivesse a coragem para confessar que não era Raquel. "Eu sonhava tanto com esse momento, queria tanto que você falasse", comenta o personagem de Guilherme Fontes. Ruth diz que está envergonhada e pede perdão, mas só recebe palavras de carinho do amado.

"Você já sabia de tudo e eu fingindo...", lamenta. "Não tem problema, você criou coragem. (...) Tinha medo de me perder né (...) Presta atenção em uma coisa, quando eu confirmei o que eu já sabia, me senti o homem mais feliz do mundo, porque eu sempre te amei e vou continuar te amando para o resto da vida", se declara Marcos na cena.

Com a verdade sobre Ruth estar se passando por Raquel enfim revelada, o casal vive momentos felizes, cheios de beijos, abraços e suspiros apaixonados. Porém, a felicidade não dura muito. Antes dada como morta, Raquel retorna e todos descobrem que na verdade a vilã não morreu no acidente. De volta, ela tem sede de vingança para dar o troco na irmã que tomou seu lugar e tenta separar o casal de mocinhos a todo custo.

Na reta final de Mulheres de Areia, a megera arma um plano para que a irmã pense que Marcos foi para a cama com ela e quase acaba com o relacionamento deles de vez. Ela dopa Marcos e faz com que Ruth veja os dois nus juntos. A gêmea boazinha larga o amado, mas o amor vence nos capítulos finais do folhetim de Ivani Ribeiro, quando Isaura (Laura Cardoso), mãe das gêmeas, conta para a filha sobre o plano da vilã. Assim, o casal enfim se acerta.

Após reatarem, o relacionamento da dupla não mais é estragado por Raquel, que sai de cena para sempre. Raquel sofre uma perseguição de César (Henri Pagnoncelli) na estrada no final de Mulheres de Areia, o que leva a uma tragédia. Raquel perde o controle da direção do veículo e cai de uma ribanceira. Segundos após o acidente, o carro de Raquel explode e enfim o reinado de terror da malvada chega ao fim.

