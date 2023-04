Qual será a novela substituta de O Rei do Gado 2023?

Trama de Benedito Ruy Barbosa deve ficar no ar até o final do semestre

A novela substituta de O Rei do Gado deve ser anunciada em breve pela Globo, mas os fãs de folhetins já começam a especular qual trama será a próxima a ganhar uma edição especial no Vale a Pena Ver de Novo.

O Rei do Gado estreou no Vale a Pena Ver de Novo em novembro do ano passado e deve ficar no ar até final de maio ou meados de junho.

Enquanto isso, separamos cinco novelas que poderiam ser boas opções para o horário vespertino.

Mulheres Apaixonadas (2003) | Substituta de O Rei do Gado

Uma das novelas mais citadas nas redes sociais como possível substituta de O Rei do Gado é Mulheres Apaixonadas. Isso porque a trama completa 20 anos desde sua exibição original e também seria uma forma de homenagear Manoel Carlos, que completa 90 anos em 2023.

A trama acompanha a história de várias mulheres que lidam com problemas amorosos, familiares e vícios, trazendo mais uma Helena de Manoel Carlos como protagonista.

Duas Caras (2007)

A trama de autoria de Aguinaldo Silva nunca fui reprisada na Globo. A história chegou para os assinantes do Globoplay somente no ano passado.

O público acompanha a vingança de Maria Paula (Marjorie Estiano) contra Marconi Ferraço/Adalberto Rangel (Dalton Vigh), um homem misterioso que some com a fortuna da jovem após se casar com ela. A história mostra que o criminoso planejou o golpe desde o início.

Vale Tudo (1988)

Um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira, Vale Tudo também é um dos títulos que circulam nas redes sociais como possível substituta de O Rei do Gado, apesar de ser uma trama bastante antiga.

O maior mistério da trama gira em torno do assassinato de de Odete Roitman (Beatriz Segall), que morre misteriosamente nos capítulos finais, e das protagonistas Raquel Accioli (Regina Duarte) e sua filha mau-caráter Maria de Fátima (Gloria Pires).

Paraíso Tropical (2007) | Substituta de O Rei do Gado

Outra novela que nunca foi reprisada na Globo, Paraíso Tropical ganhou apenas uma edição especial no Viva em 2021. A trama chegou no mesmo ano ao Globoplay.

A novela acompanha as gêmeas Paula e Taís, vividas por Alessandra Negrini, que têm personalidades completamente opostas. A mau-caráter Taís tenta destruir o namoro da irmã com Daniel (Fábio Assunção), apenas por interesse. Outros grandes destaques da novela é o vilão Olavo (Wagner Moura) e a prostituta Bebel (Camila Pitanga), que roubaram a cena com sua história de amor improvável.

Cheias de Charme (2012)

Já Cheias de Charme é uma novela das 19h, mas também obteve um enorme sucesso em sua exibição original, sendo uma boa opção para a substituta de O Rei do Gado. A trama é de autoria de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e já foi reprisada outras vezes na emissora.

O folhetim acompanha a história das empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, que se conhecem em uma delegacia enquanto estão presas por motivos diferentes. Cansadas da vida que levam, elas se unem e formam o grupo das Empreguetes e investem na carreira musical.

Depois do estouro que foi a novela, houve rumores de que haveria um filme sobre as Empreguetes. O elenco se reuniu no no passado, conforme publicado por Taís Araújo, mas ainda não há informações sobre a sequência da história.

A Viagem (1994)

Outro grande sucesso das 18h, especula-se que A Viagem poderia ganhar um remake mas nada foi confirmado ainda. Se a trama não ganhar uma nova versão, a reprise seria uma forma de celebrar os 30 anos do folhetim.

Com temática espírita, A Viagem acompanha Alexandre (Guilherme Fontes), um criminoso que se mata na cadeia. Após sua morte, o espírito do delinquente retorna para a Terra para infernizar a vida de quem ele considera culpado pelo seu destino.

O Beijo do Vampiro (2002) | Substituta de O Rei do Gado

Apesar de não ter conquistado bons números de audiência em sua exibição original, O Beijo do Vampiro é uma trama bastante lembrada pelos noveleiros e ganhou uma reprise recentemente no Viva.

Cecília (Flávia Alessandra) é uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a ficar com duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira), que é obcecado por ela. Quando ela está prestes a se casar com Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da princesa. Anos mais tarde, em outra encarnação, o vampiro volta a infernizar a vida da mocinha, que agora vive sob a identidade de Lívia.

Êta Mundo Bom! (2016) | Substituta de O Rei do Gado

Fenômeno do horário das 18h, Êta Mundo Bom é mais uma trama de autoria de Walcyr Carrasco, que elevou o número de ibope do horário que vinha sofrendo com baixos índices.

O protagonista da história é Candinho (Sergio Guizé), um caipira que desconhece a identidade dos pais e cresceu sob a proteção de Eponina (Rosi Campos).

Como Uma Onda (2004)

Adicionada recentemente ao Globoplay, Como Uma Onda é de autoria de Walther Negrão e foi exibida originalmente no horário das 18h, sendo uma boa opção para ser substituta de O Rei do Gado.

O folhetim gira em torno do triângulo amoroso formado por Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa), que conhecem o rapaz durante uma viagem a Portugal. No entanto, ele está envolvido com Almerinda (Joana Solnado), filha de um pai conservador que não aceita o namoro dos dois.

O Profeta (2006)

A segunda versão de O Profeta é uma adaptação da novela de mesmo título exibida na década de 70 na TV Tupi, de autoria de Ivani Ribeiro.

O folhetim acompanha a história de Marcos (Thiago Fragoso), um jovem que possui o dom de prever o futuro. Ao longo da trama, ele se apaixona por Sônia (Paolla Oliveira).

Quando começou o Vale a Pena Ver de Novo?

O Vale a Pena Ver De Novo ganhou esse nome oficialmente em 1980 com a exibição de Dona Xepa (1977), mas a Globo já tinha o costume de reprisar novelas antigas no horário vespertino desde a década de 60.

Em um primeiro momento, a emissora exibia o capítulo anterior da novela das sete que estava no ar no momento, de acordo com o portal Teledramaturgia. Em 1976, a faixa de horário após o Jornal Hoje se tornou fica para reprises de folhetins.

Depois de Dona Xepa, o Vale a Pena Ver de Novo exibiu A Sucessora (1980). A atração segue no ar com o mesmo nome até hoje.