Qual vai ser jogo na Globo hoje? Última rodada Brasileirão 2022

O Brasileirão da Série A termina neste domingo, 13 de novembro, com disputas pela Libertadores e a luta contra o rebaixamento. Qual vai ser o jogo na Globo hoje? A emissora vai transmitir o futebol às 16h (horário de Brasília) em todo o país, logo após o programa 'Família Paraíso'. Saiba como assistir.

Qual é o jogo na Globo hoje?

Hoje vai passar dois jogos de futebol na Globo, válidos pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Neste domingo, 13 de novembro, a programação vai agitar o dia do torcedor com as disputas ao fim da temporada.

De um lado, Athletico e Botafogo brigam pela Libertadores. Do outro, o Corinthians já garantido na competição da Conmebol vai jogar com o Galo, que também precisa da vitória para ter a vaga.

Athletico-PR x Botafogo

Domingo, 13/11 às 16h (Globo RJ, PI, RN, PB, ES, SC e a cidade de Juiz de Fora e Premiere)

Arena da Baixada, em Curitiba

Luis Roberto com comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Corinthians x Atlético MG

Domingo, 13/11 às 16h (Globo SP, MG, PE, AP, RO, AC, RR, AM, PA, MA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, TO, GO, PR, RS e DF. e Premiere)

Neo Química Arena, em São Paulo

Cléber Machado narra com Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola. / No Premiere a narração é de Everaldo Marques e os comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e Sandro Meira Ricci.

Com a temporada chegando ao fim neste domingo, relembre a festa do Palmeiras com o título.

Como assistir a Globo no celular hoje?

Também dá para assistir aos jogos da Globo hoje pelo celular de graça! A plataforma GloboPlay retransmite a programação da emissora simultaneamente, onde quem não é assinante também pode assistir.

Se você quer acompanhar o futebol neste domingo pelo celular, só precisa baixar o aplicativo GloboPlay em seu dispositivo móvel, seja Android ou iOS, ou no tablet, computador e até mesmo na smartv. Cadastre-se com email e senha no site da Globo e, depois, procure a opção "Agora na TV". Você já está conectado à plataforma.

Porém, lembre-se que o GloboPlay funciona de acordo com a sua localização, ou seja, se está no estado de SP, vai assistir à programação do estado em que mora.

Se preferir, também dá para acessar com a conta do Facebook, Apple ou Google, além de poder entrar pelo site www.globoplay.globo.com.

Jogos da última rodada do Brasileirão hoje

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A traz neste domingo, 13 de novembro, nove partidas, incluindo os dois embates com transmissão na Globo.

As últimas vagas para a Libertadores serão disputadas por Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, América MG, Botafogo e São Paulo. Na parte de baixo, o Atlético GO tenta se salvar do rebaixamento enquanto coloca o Cuiabá na linha de fogo.

Confira todos os jogos da última rodada do Brasileirão hoje.

Sábado (12 de novembro):

Flamengo 1 x 2 Avaí

Domingo (13 de novembro):

16h - América MG x Atlético GO (Premiere)

16h - RB Bragantino x Fluminense (Premiere)

16h - Corinthians x Atlético MG (Globo e Premiere)

16h - Santos x Fortaleza (Premiere)

16h - Internacional x Palmeiras (Premiere)

16h - Ceará x Juventude (Premiere)

16h - Goiás x São Paulo (Premiere)

16h - Athletico PR x Botafogo (Globo e Premiere)

16h - Cuiabá x Coritiba (Premiere)

