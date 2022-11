Última rodada do Brasileirão 2022: quem sobe e desce na reta final

Saiba quem sobe e quem desce na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Chegamos na última rodada do Brasileirão 2022 com Palmeiras hendecacampeão, mas ainda tem time lutando contra o rebaixamento. Além disso, neste fim de semana, dias 12 e 13, alguns clubes correm atrás de vaga para as competições internacionais.

Palmeiras, Internacional, Juventude, Avaí, Fluminense, Flamengo e Corinthians apenas cumprem tabela no fim da temporada. Sem nada mais para brigar, os elencos devem optar por jogadores reservas para colocar em campo.

Athletico, Atlético-MG, Botafogo, América-MG, Fortaleza e São Paulo brigam pelas últimas vagas da Libertadores.

A bola vai rolar na última rodada do Brasileirão 2022 neste fim de semana, dias 12 e 13 de novembro, com todos os jogos às 16h, Horário de Brasília.

Quem desce para a Série B do Brasileirão?

O Juventude, Ceará e Avaí já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, Atlético Goianiense e Cuiabá tentam se livrar da última vaga.

Sem chances de escapar da lanterna, o Juventude segue na última posição com 22 pontos. Avaí e Ceará já estão rebaixados e apenas disputam para não ficarem na penúltima posição da tabela.

Já o Atlético Goianiense precisa vencer o América MG na última rodada, além de torcer por derrota do Cuiabá para o Coritiba. O Dragão tem 35 pontos enquanto o Cuiabá possui 38 pontos. Se esse cenário se desenhar na última rodada, o Atlético terá que descontar a diferença no saldo de gols com o Cuiabá.

Se não reverter o saldo de gols, o elenco goiano será rebaixado para a segunda divisão.

Jogos da última rodada do Brasileirão 2022

Quer saber quais são os jogos da última rodada do Brasileirão 2022 e como assistir? Confira o guia completo a seguir.

Sábado (12 de novembro):

16h - Flamengo x Avaí (Premiere)

Domingo (13 de novembro):

16h - América MG x Atlético GO (Premiere)

16h - RB Bragantino x Fluminense (Premiere)

16h - Corinthians x Atlético MG (Premiere)

16h - Santos x Fortaleza (Premiere)

16h - Internacional x Palmeiras (Premiere)

16h - Ceará x Juventude (Premiere)

16h - Goiás x São Paulo (Premiere)

16h - Athletico PR x Botafogo (Premiere)

16h - Cuiabá x Coritiba (Premiere)

Palmeiras campeão do Brasileirão 2022

O Palmeiras conquistou o seu 11º título brasileiro sem mesmo entrar em campo. Isso porque na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0 e, com o resultado, a possibilidade do clube gaúcho ultrapassar o Verdão não existia mais.

Mais tarde, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 4 a 0 para comemorar o título em casa, no Allianz Parque. O Palmeiras se mantém na liderança com 78 pontos até o início da última rodada, com 22 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas.

O alviverde tem a melhor campanha no Brasileiro, com o melhor ataque e a melhor defesa em 64 gols marcados e 23 sofridos. Como mandante, venceu doze dos 18 jogos disputados e perdeu somente dois, com quatro empates.

Confira o vídeo da comemoração entre os jogadores.

Quais times vão para a Libertadores?

O Flamengo (campeão da Libertadores e Copa do Brasil), Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians já estão classificados para a Libertadores do ano que vem. Restam apenas três vagas para a competição.

O regulamento do Brasileirão oferece quatro vagas para a fase de grupos na Libertadores e duas para a fase eliminatória. Porém, como o Flamengo venceu a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, o G-6 virou G-8, ou seja, mais duas vagas foram disponibilizadas.

Resta apenas uma vaga para a fase de grupos, para o time que terminar em 5º lugar ou 6º lugar, a depender da posição que o Flamengo terminar. As outras vagas são para as fases preliminares. Até aqui, Athletico PR, América MG, Atlético MG e São Paulo estão vivos na briga.

Quem sobe para a Série A do Brasileirão?

Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Os quatro times conquistaram o acesso na temporada e garantiram o direito de retornarem para a primeira divisão.

O Cruzeiro é o campeão da Série B com 78 pontos, conquistados em 23 vitórias, nove empates e seis derrotas. O elenco mineiro entrou para a história como o campeão mais antecipado da história, já que se tornou o vencedor em setembro, dois meses antes do fim da temporada.

Já o Grêmio garantiu a vice-liderança com 65 pontos somados em 17 vitórias, 14 empates e sete derrotas, garantido 23 de outubro. Na contramão o Bahia e o Vasco só carimbaram o passaporte para a primeira divisão na última rodada da Série B.

O Bahia ficou em terceiro lugar com 62 pontos, conquistados em 17 triunfos, 11 empates e dez derrotas. O Vasco, por fim, garantiu o acesso com emoção na última rodada com gol de Nenê. Em quarto lugar na tabela, foram 62 pontos em 17 vitórias, 11 empates e também dez derrotas em campo.

1º) Cruzeiro - 78 pontos

2º) Grêmio - 65 pontos

3º) Bahia - 62 pontos

4º) Vasco - 62 pontos

