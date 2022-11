Assistir jogo do Botafogo x Athletico-PR ao vivo hoje e horário, dia 13/11

Com cara de final, Athletico PR e Botafogo disputam a última rodada do Brasileirão neste domingo. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Botafogo hoje vai ser na Arena da Baixada, na capital paranaense. Ambas as equipes brigam pela Libertadores e por isso saiba onde assistir ao jogo de hoje.

É o jogo da vida para ambos os times. Em oitavo com 53 pontos, o Fogão precisa vencer o Athletico e torcer por derrota do Atlético MG diante do Corinthians fora de casa.

Já o Furacão só precisa vencer. Se isso acontecer, se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Mas se perder, aí terá que torcer contra o Atlético-MG, América e Fortaleza para ir para a competição.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo?

O jogo do Botafogo hoje vai passar na Globo e Premiere, às 16h (Horário de Brasília) de graça entre os estados definidos pela emissora.

Com transmissão na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir a decisão no Brasileirão neste domingo para os estados de RJ, PI, RN, PB, ES, SC e a cidade de Juiz de Fora (MG). Luís Roberto vai narrar a partida ao lado dos comentaristas Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Só dá para assistir se o torcedor tiver o pacote de canais de futebol.

FICHA TÉCNICA:

Data: Domingo, 13 de novembro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Globo e Premiere

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Como assistir a partida pelo celular?

Para quem gosta de acompanhar no celular, é só sintonizar no GloboPlay ou no próprio site do GE, que retransmitem a partida de graça da última rodada do Brasileirão.

A plataforma GloboPlay está disponível de graça para todos os usuários. É só acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv, entrar com o usuário de email e a senha. Porém, a plataforma funciona de acordo com a sua localização.

Pelo portal GE, é só acessar o site e encontrar a transmissão ao vivo com imagens, exceto para o estado do Paraná. Não é preciso estar logado para assistir.

