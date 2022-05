Quando acaba a novela Reis? Novela fará pausa entre temporadas

Junho é quando acaba a novela Reis e a substituta Todas as Garotas em Mim estreia nas telinhas da Record TV. No entanto, os fãs de Reis podem ficar despreocupados, pois a saudade do folhetim durará pouco. Em julho, a produção bíblica retorna com mais uma temporada inédita ao canal de Edir Macedo.

Quando acaba a novela Reis na TV Record?

A novela Reis vai acabar no dia 6 de junho de 2022, uma segunda-feira. O próximo folhetim da faixa de horário será Todas as Garotas em Mim, que tem início no dia seguinte ao último capítulo da atual fase de Reis, 7 de junho. Porém, Reis mal acabou e já tem dia para retornar. Segundo o colunista do R7, Flavio Ricco, a nova temporada da novela começará no dia 19 de julho nas telinhas.

A substituta da novela Reis trará uma trama que mistura momentos da vida contemporânea com cenas de época. Na história, uma jovem influenciadora mostra uma vida perfeita nas redes sociais, mas sua realidade é outra. Com uma família pouco unida e com problemas em seu relacionamento amoroso, em faz parte de um triângulo com Gustavo e Erick, a menina ganhará uma luz no fim do túnel com a chegada da avó.

Durante conversas com a menina, a avó de Mirela mostrará histórias de mulheres na bíblia que podem ajudá-la a achar o próprio caminho. A jovem começará a se identificar com as figuras bíblicas, o que mudará sua vida.

Qual o tema da próxima temporada – História de Davi

Quando Todas as Garotas em Mim acabar, a novela Reis retorna com a trama do rei Davi. Serão mostrados os conflitos do jovem Davi com o rei Saul e a ascensão do rapaz ao trono de Israel. Na Bíblia, Davi era o filho mais novo de Jessé e pertencia a tribo de Judá.

Criado como um pastor de ovelhas, Davi foi ungido pelo profeta Samuel como o escolhido de Deus para comandar o povo de Israel. O personagem é muito conhecido pela história com o gigante Golias. Portando apenas uma pedra e uma funda, Davi derrotou o filisteu e trouxe glória ao seu povo.

Porém, o jovem não se tornou rei de imediato. Ele passou a ser perseguido por Saul e se tornou um fugitivo. Após algum tempo e obstáculos, Davi se tornou o primeiro rei a governar Israel como um povo unificado, que antes contava com separações entre tribos.

Relembre a trama da minissérie de 2012 da Record sobre o Rei Davi e saiba o que esperar da próxima temporada da novela Reis, que vai acabar em junho, mas retorna em julho:

Protagonistas da nova fase da novela

Recentemente, a Record revelou que Davi será vivido pelos atores Gabriel Vivan e Cirillo Luna na próxima temporada da novela Reis. Um será o personagem ainda na juventude e o outro dará vida a fase mais velha do rei de Israel.

Gabriel Vivan tem 25 anos de idade, é ator, músico e compositor. O artista somou poucos trabalhos na frente das câmeras até agora. Ele atuou no curta-metragem Notas Abissais em 2019 e no filme Sonho Conquista e Glória em 2017.

No teatro, o jovem teve mais espaço ao longo da carreira e soma projetos desde os 5 anos de idade. Ele é co-fundador da Nósmoscada Cia de Teatro e Reis é sua primeira novela.

Já Cirillo Luna, de 39 anos, que será Davi mais velho na novela Reis, é um veterano das telinhas. O ator estreou nos cinemas há mais de 10 anos e soma trabalhos na TV desde 2014. Cirilo esteve nos filmes Agente 117: Rio Não Responde Mais e Assalto ao Banco Central entre 2009 e 2011, e alguns anos depois atuou em A Lei de Murphy (2016), da Rede Globo.

Em 2016, Cirilo esteve em O Escaravelho do Diabo e em 2017 foi um marinheiro na novela Novo Mundo. No ano seguinte, atuou na novela Deus Salve o Rei como Selésio. Após trabalhar na novela Verão 90 (2019), ele esteve em Salve-se Quem Puder (2020), em que viveu Gael. Em 2021, Cirilo migrou para a Record, em que foi Esaú em Gênesis.

Ainda não foi revelado quem viverá Saul nesta nova etapa. Até o momento, o personagem é do ator Carlo Porto na atual temporada da novela Reis, que vai acabar em junho. Porém, na próxima fase, o rei ganhará cenas em que estará mais velho, por isso o famoso pode ser substituído no papel.

