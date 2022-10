Travessia: quando descobrem que Brisa está viva? Revelação está próxima

Brisa já foi espancada, presa, desencontrou do namorado e sofreu muito desde que deixou sua casa. Após seu desaparecimento, Ari (Chay Suede) e alguns personagens especularam que a personagem de Lucy Alves tivesse morrido, mas ela está bem viva. Nos próximos capítulos, o público irá acompanhar quando descobrem que Brisa está viva e como a surpresa afetará cada personagem.

Quando descobrem que Brisa está viva na novela Travessia?

Para quem se pergunta quando descobrem que Brisa está viva na novela Travessia, as cenas de revelação vão ser mostradas nos capítulos dos dias 1 e 2 de novembro, terça e quarta-feira. Primeiro, Núbia ficará a par de tudo e depois Dante, Helô e só então Ari.

A primeira a descobrir que a mulher está viva e de volta ao Maranhão será Núbia (Drica Moraes). A sogra de Brisa será surpreendida pela chegada da moça, quando a personagem de Lucy Alves aceitar a ajuda de Oto e viajar com o hacker de volta para São Luís.

Brisa vai para casa na cidade de Mandacaru, no interior do estado do Maranhão, para reencontrar o namorado Ari e o filho Tonho (Vicente Alvite), mas será surpreendido por uma difícil notícia, a de que ambos estão no Rio de Janeiro e que Ari já está com outra mulher.

Brisa vai então voltar para a cidade maravilhosa. Ela conversará com Creuza (Luci Pereira) e arranjará um encontro com a delegada Helô (Giovanna Antonelli). Por lá, ela contará sua história para Helô e o professor Dante (Marcos Caruso). Depois da conversa, Dante irá até Ari e contará tudo ao rapaz, que finalmente descobrirá que Brisa está viva e o paradeiro da noiva.

Depois disso, Ari vai organizar um encontro com Brisa. Ele planejará que tudo ocorra em um hotel, para que Chiara (Jade Picon) e Guerra (Humberto Martins) não fiquem sabendo. Ele contará com a ajuda de Dante, que informará Brisa sobre os detalhes. Brisa e Ari então vai se reencontrar pela primeira vez após meses.

Após descoberta, Núbia vai fotografar Brisa com Oto para tentar prejudicá-la

Quando descobrem que Brisa está viva na novela, Núbia vai tentar sabotar a nora. A mulher nunca gostou do relacionamento do filho com a moça órfã e agora que descobriu que ele tem oportunidade de se dar bem ao conquistar a rica Chiara, Núbia vai tentar intervir.

Por conta da fofoca que rolava na cidade de que Brisa estaria com outro homem em São Luís, Núbia vai agir para ter como comprovar as acusações contra a noiva de Ari. Como Brisa viajará com Oto, ela conseguirá fotos dos dois juntos no aeroporto. Ela os mostrará para uma amiga e afirmará que agora tem provas contra a nora.

Núbia já fez questão de espalhar alguns boatos pela cidade:

Brisa vai ficar com Oto até o final da novela?

Brisa vai se interessar por Oto ao longo da novela e por isso viverá um triângulo amoroso, pois ficará dividida entre o hacker e seu amor por Ari. No entanto, o final da protagonista ainda não está definido. A autora Gloria Perez revelou para a imprensa em uma coletiva antes da estreia do folhetim que ela ainda não sabe com qual dos dois será o fim de Brisa.

A escritora quer ver a repercussão do público e as torcidas dos telespectadores pelo coração da mocinha. Até lá, o desfecho da história será uma incógnita. Por enquanto, nas redes sociais Oto tem se mantido como preferido entre os fãs do folhetim.

