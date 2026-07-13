Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (13/7): Adriana inicia vingança

O capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira, 13 de julho, começa às 21h20 e colocará Adriana diante de uma escolha capaz de mudar sua relação com Pedro. Enquanto antigos sentimentos voltam à tona, uma chegada inesperada promete aumentar a tensão e abrir caminho para novos conflitos.

Resumo de Quem Ama Cuida hoje

Enquanto Adriana aceita comparecer ao evento organizado por Ademir, Pedro admite que não é feliz no casamento e passa a ser pressionado a tomar uma decisão sobre o próprio futuro.

A conversa entre Pedro e Adriana ganha um tom mais íntimo quando ele tenta se explicar e acaba revelando que não se sente realizado em sua união. A confissão mexe com Adriana, mas também deixa Pedro ainda mais confuso sobre o que realmente deseja.

Cléber percebe a indecisão do amigo e faz uma pergunta direta: Pedro teria coragem de terminar o casamento para viver uma relação com Adriana? O questionamento deixa o personagem desconcertado e aumenta a tensão em torno do possível romance.

Apesar das dúvidas, Adriana decide seguir com seus planos e confirma presença no evento de Ademir. Sua chegada promete movimentar a noite e pode representar o início de uma nova etapa em sua trajetória.

Outro momento delicado do capítulo acontece durante o encontro de Camilo com Lyris. O rapaz reage com frieza ao vê-la, demonstrando que ainda guarda ressentimentos do passado.

Nancy tenta explicar a situação e comenta que Camilo nunca conseguiu perdoar Lyris pela morte do pai. A revelação ajuda a compreender o comportamento distante do jovem e mostra que a relação entre os dois ainda está cercada por mágoas.

Enquanto isso, Otoniel sente falta de Francesca e recebe mais uma notícia preocupante. Ele avisa Rosa de que sua família precisará deixar a casa da amiga, aumentando as incertezas sobre onde todos irão morar.

Fábia conversa com Dora e explica o verdadeiro motivo que a levou a abandonar a aula de dança. Pedro, por sua vez, procura André e tenta descobrir mais informações sobre Dora.

Ulisses também busca uma solução para seus problemas amorosos. Determinado a se reconciliar com Fábia, ele pede a ajuda de Carolina e Felipe para recuperar a confiança da mulher.

Para acompanhar os próximos acontecimentos, confira também o resumo de Quem Ama Cuida de 13 a 18 de julho.