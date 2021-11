Quando começa a nova novela das 9 na Globo?

Falta pouco para o público se despedir do comendador e família na faixa das 9 e dar as boas vindas para os personagens de Um Lugar Ao Sol. A produção inédita da TV Globo vai estrear ainda esse mês e promete surpreender os telespectadores. Quando começa a nova novela das 9? Confira como assistir a estreia, sobre o que é a trama e mais!

Quando começa a nova novela das 9?

Um Lugar Ao Sol está marcado para estrear no dia 8 de novembro de 2021, próxima segunda-feira, depois do Jornal Nacional. A previsão é que no total sejam exibidos 107 capítulos do folhetim das 9 de Lícia Manzo, ou seja, a novela ficará no ar até o primeiro semestre de 2022.

Por conta da exibição de partidas de futebol na quarta-feira (10) e no dia seguinte (11), haverá mudança nos horários em que começa a nova novela das 9 na semana que vem. Confira o cronograma:

Segunda-feira – 8 de novembro: 21h30

Terça-feira – 9 de novembro: 21h30

Quarta-feira – 10 de novembro: 20h30

Quinta-feira – 11 de novembro: 20h35

Sexta-feira – 12 de novembro: 21h30

Sábado – 13 de novembro: 21h25

Para assistir você pode acompanhar a TV Globo, de forma gratuita e por meio de qualquer aparelho televisivo, ou pela aba ‘Agora na TV’, da Globoplay, também gratuitamente. Se perder o capítulo do dia em que começa a nova novela das 9, você pode assistir a qualquer hora no catálogo da Globoplay, se for assinante.

Resumo de Um Lugar ao sol: capítulos de 8 a 13 de novembro de 2021

Sinopse

A trama da nova novela das 9 começa mostrando a vida dos gêmeos Christian e Renato, interpretados por Cauã Reymond. A dupla de irmãos ficou órfão ao nascer e foram separados na infância, quando um foi adotado por uma família rica e o outro continuou no orfanato.

Depois de anos, o destino age e os irmãos se reencontram, no entanto, Renato, o adotado pela família rica, morre. Pensando em como poderia melhorar de vida, Christian resolve assumir a identidade do irmão.

Assista as primeiras cenas:

Personagens principais

Christian é o irmão que continuou no abrigo depois que o gêmeo foi adotado. O rapaz cresceu no orfanato e se tornou melhor amigo de Ravi (Juan Paiva), seu companheiro de todas as horas.

Renato foi adotado ainda pequeno, mas não sabia disso. No primeiro capítulo da nova novela das 9, José Renato, pai adotivo do rapaz, revela para o filho que não é seu pai biológico. Ele passará alguns anos fora do Brasil e retornará com Bárbara.

Bárbara é filha de é filha de Santiago (José de Abreu) e irmã de Rebeca (Andrea Beltrão). A personagem é interpretada por Alinne Moraes e será a vilã da trama. Namorada de Renato, ela atormentará a vida de Lara (Andreia Horta).

Completando o trio protagonista, Lara é neta de Noca (Marieta Severo), é formada em gastronomia e muito determinada. Vai se apaixonar por Christian logo quando começar a nova novela das 9.

