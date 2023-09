Nazaré (Renata Sorrah) e Isabel (Carolina Dieckmann) no final de Senhora do Destino - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quando acaba Senhora do Destino no Viva em 2023?

A novela Senhora do Destino entra na reta final e a saga de Maria do Carmo (Suzana Vieira) e Nazaré (Renata Sorrah) já tem data para chegar ao fim no Viva. A trama de 2004 será substituída por outro sucesso do horário nobre da Globo.

Que dia termina a novela Senhora do Destino no Viva?

O último capítulo de novela Senhora do Destino no Viva será exibido em 24 de novembro, sexta-feira, no Viva. As reprises ocorrem no sábado, 25, às 13h45 e 22h50, e no domingo, 26, das 19h às 00h30, seguindo o horário de brasília.

Os capítulos finais de Senhora do Destino mostram o final de Nazaré, a grande vilã da trama. Para quem não se lembra, a personagem interpretada por Renata Sorrah sequestra o filho de Isabel/Lindalva (Carolina Dieckmann), assim como fez com a herdeira de Maria do Carmo no começo da trama, e faz com que toda a família da protagonista vá atrás dela.

Nazaré ameaça jogar a criança de uma ponte, mas é convencida por Isabel a poupá-la. Nazaré se comove com o pedido da filha adotiva e tem um momento de redenção ao demonstrar que realmente ama a jovem. A loira, então, se despede da mocinha e se joga no precipício, morrendo no final da novela.

A cena de Nazaré correndo com a criança nos braços se tornou um dos maiores memes da novela, usado até hoje. A loira também rendeu uma série de outras cenas que viralizaram nas redes sociais.

Outros personagens da trama têm um final feliz. Maria do Carmo termina o relacionamento com Dirceu (José Mayer) e fica com Giovanni (José Wilker). Mas o ex da protagonista não fica sozinho - ele engata um namoro com Guilhermina (Marília Gabriela).

Além de Nazaré, os demais vilões também se dão mal. Josivaldo (José de Abreu), comparsa da loira, fica na miséria e passa a morar nas ruas. Já Naldo (Eduardo Moscovis) morre ao levar uma pedrada na cabeça.

Qual novela vai substituir Senhora do Destino no Viva?

A novela "América" (2005) é a substituta de Senhora do Destino a partir de 27 de novembro, segunda-feira, no Viva. Essa será a primeira vez desde a exibição original que a trama será reprisada, apesar do enorme sucesso que o folhetim fez.

A história gira em torno de Sol (Deborah Secco), uma jovem com o sonho de se mudar para os Estados Unidos, acreditando que lá encontrará uma vida melhor. Mesmo economizando dinheiro, a jovem tem seu pedido de visto negado três vezes e decide encontrar outra forma de chegar à América do Norte.

Ainda no início da novela, a protagonista conhece Tião (Murilo Benício), um homem criado no interior de São Paulo que sonha em se tornar um campeão de rodeios. Os dois se apaixonam e vivem um romance, até que Sol larga tudo para tentar atravessar a fronteira do México ilegalmente.

As primeiras tentativas de Sol fracassam, já que ela é detida pela polícia e deportada. A mocinha também sofre nas mãos dos "coiotes", que maltratam os imigrantes ilegais, submetendo-os a fome, sede e riscos de morte.

Ao retornar ao Brasil, Sol e Tião se reencontram e decidem dar uma nova chance ao amor. O casal até marca a data do casamento, mas a protagonista desiste de tudo mais uma vez para fazer uma nova travessia. Desta vez, ela consegue chegar aos Estados Unidos, mas também enfrenta dificuldades no novo país.

"América" adiciona um toque espiritual à trama ao mostrar Tião tendo visões e sonhos com seu pai. O peão também descobre que ele e Sol já se conhecem de vidas passadas.