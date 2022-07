Quando Cornélio descobre traição de Dinorá em O Cravo e a Rosa

O personagem de Ney Latorraca é constantemente enganado pela esposa, que o trai com Celso (Murilo Rosa) debaixo do nariz do marido. Porém, o segredo da megera vivida por Maria Padilha não fica escondido para sempre e quando Cornélio descobre traição de Dinorá, a mulher sofre as consequências. O traído termina tudo quando flagra os amantes juntos.

Quando Cornélio descobre traição de Dinorá na novela?

O capítulo 184 da exibição original dos anos 2000 revela quando Cornélio descobre traição de Dinorá na novela O Cravo e a Rosa. Na cena, ele flagra Celso e Dinorá na pensão de Dalva e surta com a esposa. Tudo acontece por culpa de Dalva, que chama o primo quando Dinorá e o amante estão sozinhos no andar térreo.

Para quem não se lembra como tudo aconteceu quando Cornélio descobre traição de Dinorá, Celso foi até a pensão para visitar Candoca e por lá esbarrou na amante. Dalva então disse que havia se esquecido de realizar um trabalho com alguns tecidos no segundo andar da casa e insistiu que Josefa (Eva Todor) fosse com ela, deixando a dupla de amantes sozinhos.

Celso começa a conversa com Dinorá, que não havia aparecido no encontro que eles haviam marcado, e a mulher diz que está disposta a terminar tudo com o rapaz para não perder o marido, que já estava desconfiado há algum tempo das atitudes da esposa. Porém, Celso insiste para que os dois continuem o romance. Em seguida, ele se aproxima cada vez mais da mulher, até beijá-la várias vezes no pescoço.

Neste momento, Cornélio entra na pensão para atender ao convite de Dalva e então vê os dois agarrados. “Diaba”, grita imediatamente o marido traído. “Não é nada disso que você está pensando”, justificam Dinorá, Celso e Josefa, que desce as escadas correndo. “Não é o que eu estou pensando, seus safados? Você acha que eu sou um asno? Que eu estou cego? Que eu sou doido? É isso?”, exclama o personagem de Ney Latorraca.

A filha de Josefa tenta se explicar quando Cornélio descobre traição de Dinorá, mas o homem não quer saber de desculpas e logo parte para cima da mulher. Ele começa a apertar o pescoço da esposa e Todos correm para separar os dois. Cornélio ameaça também Celso, fica possesso de raiva e perde o controle gritando muito.

Após flagrar sua mulher com outro, Cornélio perde a paciência para as gracinhas da esposa e a expulsa de casa. A partir daí, ela passa a comer o pão que o diabo amassou e para sobreviver precisa começar a trabalhar como camareira. Josefa e Dinorá precisam morar na pensão de Dalva e contam as moedas para pagar as contas que antes eram sustentadas por Cornélio.

Por que Dalva queria se vingar de Dinorá?

Dalva queria se vingar da esposa de Cornélio e armou para que ele flagrasse a esposa com outro porque foi Dinorá quem revelou o segredo de sua filha, Candoca. A malvada expôs que a moça não era mais virgem e teve um caso com o pai de uma amiga sua para Celso, que neste ponto da história era noivo de Candoca e ficou furioso com a jovem. O caso, claro, se tornou um escândalo e Candoca chorou muito e ficou magoada com o ocorrido.

Dinorá termina a novela sozinha?

Depois de ser chutada de casa quando Cornélio descobre traição de Dinorá, a personagem ainda consegue dar a volta por cima e conquistar um final feliz ao lado do marido. Apesar de todas as mentiras e traições, Cornélio perdoa Dinorá no final da novela. Neste ponto da história, a mulher revela para a mãe que acabou se apaixonando de verdade por Cornélio e que sente sua falta.

Dinorá então vai atrás do ex-marido e implora para que ele a aceite de volta. O personagem diz que vai pensar no assunto e não dá uma resposta de imediato. Depois de reconsiderar, ele vai até a pensão de Dalva e conversa com Dinorá. Ele aceita a mulher de volta, mas com algumas condições: que ela se comporte. Dinorá promete mudar e ser uma nova pessoa e joga toda a culpa de seus planos contra Petruchio e Catarina nas costas do irmão Heitor (Rodrigo Faro). Cornélio acredita nas palavras da mulher, ela o abraça e os dois terminam o folhetim juntos.

