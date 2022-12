Quando descobrem que Chiara não é filha de Guerra em Travessia?

Chiara (Jade Picon) está cada vez mais perto de descobrir seu passado. Nos próximos capítulos da novela Travessia, Sara (Isabelle Nassar), uma antiga amiga de Débora (Grazi Massafera), volta para o Brasil em busca da loira, sem saber que que ela está morta. A personagem acabará encontrando Chiara (Jade Picon) e achará a jovem parecida com a personagem de Grazi.

Chiara descobre que é filha de Moretti?

Vai ficar cada vez mais difícil para Guerra (Humberto Martins) esconder a verdade sobre a origem de Chiara. Sara, amiga de Débora, retornou para o Rio de Janeiro e pede para se encontrar com o ricaço, para tentar descobrir informações sobre o paradeiro da loira - ela não sabe que a moça morreu.

A partir de segunda-feira, 12, Dante (Marcos Caruso) vai se envolver na história. Sara vai falar para o professor que gostaria de localizar Débora, e conta ao docente que a amiga traiu Guerra com Moretti (Rodrigo Lombardi), engravidando do último. Ela também dirá para o ex-mentor de Ari (Chay Suede) que o empresário atirou no ex-sócio quando o flagrou com sua namorada.

Dante vai revelar para Sara que Guerra tem uma filha, o que deixará a moça surpresa. Ela irá até a construtora para falar com o empresário, onde acabará encontrando Chiara. A patricinha, inclusive, vai desconfiar da reação do pai ao ver a mulher. Cidália (Cássia Kis) vai interver para proteger o patrão e dirá que ele não sabe nada sobre o paradeiro de Débora, mas Sara não vai se dar por satisfeita com a resposta. A moça até dirá para Dante que achou Chiara muito parecida com Débora e que não confia em Cidália.

Na próxima semana, Sara vai se encontrar com Moretti. O marido de Guida (Alessandra Negrini) garantirá para a mulher que o filho que Débora esperava não era dele. No entanto, a moça mostrará para Dante uma mensagem que a loira mandou para o amante na época da gravidez.

Para piorar a situação, Moretti irá encontrar Guerra e Chiara em uma loja de conveniência, e a jovem irá cismar que o marido de Guida sabe algo sobre sua mãe.

Por enquanto, ainda não se sabe quando a patricinha irá descobrir que não é filha de Guerra e nem como será a cena. No entanto, a entrada de Sara na história pode ajudar a jovem a resolver o mistério.

Verdade sobre o pai de Chiara pode trazer conflitos sobre seu patrimônio

Se caso Chiara descubra que na verdade é filha de Moretti, isso pode trazer mudanças em relação ao patrimônio de ambos os ricaços. Após o retorno de Sara para o Brasil, o marido de Guida vai pensar na possibilidade de ter um filho perdido no mundo que ele não reconhece. O empresário vai tomar algumas medidas legais para blindar seu patrimônio, fazendo com que Stenio (Alexandre Nero) questione se o personagem tem algum herdeiro.

Já no núcleo de Guerra, Cidália vai ficar preocupada com a possibilidade da verdade sobre o pai de Chiara vir à tona e vai sugerir que o empresário volte as ações dadas por ele a Chiara para seu nome. Mais uma vez, o personagem de Humberto Martins não vai dar ouvidos para a funcionário.

Quando a verdade for escancarada, Chiara irá descobrir que é herdeira de Moretti e não de toda a fortuna de Guerra. Além disso, se ela ainda tiver as ações em seu nome, isso pode significar uma possível volta do vilão para a empresa da qual ele foi expulso há mais de 20 anos.

LEIA TAMBÉM:

Resumo da novela Travessia: 6 coisas que vão acontece de 12 a 17 de dezembro

Filmes gospel para assistir online em 2023

Quem é o monstro da série Wandinha?