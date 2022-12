Quem é Sara em Travessia? Mulher aparece para revelar segredos de Guerra

Nos próximos capítulos da novela das 21h da TV Globo, Guerra (Humberto Martins) ficará em perigo. A aparição da personagem interpretada pela atriz Isabelle Nassar na trama deixará os podres do passado do empresário expostos. Mas afinal, quem é essa Sara em Travessia? A mulher já apareceu na trama antes e agora retorna para incomodar.

Sara em Travessia é amiga de Débora, mãe de Chiara

Para quem tem boa memória, não é difícil se lembrar de quem é Sara em Travessia. A jovem já apareceu nos primeiros capítulos da novela de Gloria Perez, por ser amiga de Débora, papel que foi de Grazi Massafera.

No começo da trama, depois de cair em uma enrascada por trair Guerra com Moretti (Rodrigo Lombardi), Debora voltou para a vida humilde que tinha antes e partiu para a casa de Sara em Travessia. Ela conversou com a moça sobre o que aconteceu e levou um puxão de orelha da amiga por ter perdido a boa vida que tinha ao lado do empresário.

Sara não recebeu muito espaço na época e só esteve nas cenas de Debora. A própria personagem de Grazi Massafera teve pouco tempo na trama e logo morreu. Grávida, ela teve um acidente de carro no final de sua gestação e não resistiu aos ferimentos. Porém, antes disso, deu a luz a Chiara.

Porém, Sara não soube de nada disso e Debora simplesmente desapareceu da vida da amiga. Guerra, que viu o corpo de Debora no necrotério, não contou nada sobre o assunto para ninguém. No entanto, a personagem de Isabelle Nassar está prestes a retornar na trama. De acordo com os resumos da Rede Globo, a jovem pisará novamente no folhetim no capítulo do dia 9 de dezembro, sexta-feira.

Cidália é quem ficará a par da existência da moça e contará para Guerra que ela quer se encontrar com o empresário. Neste retorno, Sara estará tentando localizar a amiga e por isso também acabará contando para Dante (Marcos Caruso).

Ela dirá para o professor que pretende reencontrar Debora e contará para o mentor de Ari sobre o passado de Guerra. A mulher explicará que Debora traiu o empresário com seu ex-melhor amigo e sócio, que estava grávida de Moretti e que Guerra atirou em Moretti ao flagrar a traição.

Sara pode acabar com mentira de Guerra sobre Chiara

Quando assumiu Chiara e a registrou, Guerra escondeu quem era a verdadeira mãe da menina. Como Debora estava morta e Moretti não sabia sobre a filha, o empresário escondeu todos os rastros da situação e criou a personagem de Jade Picon como sua herdeira legítima.

No entanto, essa farsa está comprometida por causa do retorno de Sara em Travessia. De acordo com os resumos da Globo, Sara ficará desconfiada ao descobrir que Guerra tem uma filha e achará a menina muito parecida com sua amiga desaparecida.

Quem revelará para Sara que Guerra tem uma filha será Dante, no capítulo do dia 13 de dezembro, terça-feira. Pouco depois disso, ela irá até a construtora de Guerra e abordará o empresário.

No capítulo seguinte (14), sem saber de nada a situação, Chiara estranhará a reação do pai ao ver como ele se comportou ao encontrar com Sara em Travessia. Cidália tentará proteger o patrão e dirá para a personagem de Nassar que não sabe nada sobre o paradeiro de Debora. A jovem não ficará convencida e dirá para Dante que não confia na funcionária de Guerra.

Em seguida, nos capítulos de quinta (15) e sexta-feira (16), Sara vai descobrir o endereço do lugar em que Moretti mora e confrontará Guerra, alegando que Chiara e Deborah são parecidas. O empresário negará saber qualquer coisa sobre o paradeiro de Debora.

Passado de Guerra tem muitas mentiras e está prestes a ser desenterrado por Sara em Travessia:

