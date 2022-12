Quem é o monstro da série Wandinha? Mistério é solucionado

Grande revelação da temporada marca final do penúltimo episódio da temporada.

Após a chegada de Wandinha a escola de alunos excêntricos, a personagem de Jenna Ortega começa a investigar um misterioso monstro que ameaça a vida dos estudantes. Após uma perseguição incansável ao assassino, a mocinha finalmente consegue descobrir quem é o temido monstro, mas a revelação a surpreende.

*Cuidado com os spoilers

Quem é o monstro da série Wandinha da Netflix?

Nós temos a resposta do que Wandinha procura em quase toda a série: Tyler, interpretado pelo ator Hunter Doohan, é o temido monstro da série Wandinha. Ele tem a aparência humana durante grande parte da trama, mas se transforma em um monstro perigoso e sanguinário. Por isso, ele é conhecido como um "Hyde" na série.

O nome faz referência a obra literária O médico e o Monstro (1886), do autor Robert Louis Stevenson, em que Dr. Jekyll fazia experiências e acabava se transformando no cruel monstro Sr. Hyde.

Na série da Netflix, a herdeira da família Addams descobre que o rapaz é o assassino que tanto perseguia depois de beijá-lo no final do sétimo episódio da 1ª temporada da atração e ter uma visão reveladora ao tocar os lábios do rapaz.

Ela consegue ver Tyler na pele do monstro assassinando a Dra. Valerie Kinbott (Riki Lindhome), que era a terapeuta do rapaz. O momento foi um choque para Wandinha, que tinha certeza que o monstro se tratava de Xavier Thorpe (Percy Hynes White), a quem ela ajudou a prender, por acreditar que o jovem era o assassino sanguinário.

Ao descobrir que na verdade Tyler é o verdadeiro monstro, ela foge e vai atrás de alguns colegas da escola. Com a ajuda de Bianca (Joy Sunday), Kent (Oliver Watson), Ajax (Georgie Farmer) e outros estudantes da Nevermore Academy (Escola Nunca Mais), ela confronta Tyler e consegue sequestrá-lo no oitavo e último episódio da temporada.

Com o rapaz preso por correntes, ela começa a tortura-lo para saber para o que a mestre do monstro estava o usando e o motivo de todos os assassinatos. No entanto, durante o interrogatório, a jovem é presa pelo xerife Donavan (Jamie McShane), pai de Tyler.

Tyler então fica livre, mas não por muito tempo. No final da primeira temporada, Tyler se transforma em monstro e tenta matar Wandinha, mas a menina é salva pela amiga Enid (Emma Myers), que se transforma em lobisomem. Quando Tyler ganha um ferimento feio e Enid ganha a briga, ele volta a forma humana e é encontrado pelo pai.

O rapaz é preso e levado amarrado por correntes até uma intuição especial. No entanto, durante o percurso, ele se transforma em monstro e foge, deixando um grande gancho para a próxima temporada da série.

Quem controla o Hyde em Wandinha?

Descobrir quem é o monstro que aterrorizava a escola não foi a única tarefa de Wandinha, a menina também se empenhou em descobrir quem era a mente por trás de tudo. No final da temporada, a jovem constata que a professora Marilyn Thornhill (Christina Ricci) era a mestre de Tyler. Ela manipulou o rapaz depois que conheceu a história dele - filho de um humano com uma Hyde - e percebeu que ele não conseguia controlar suas habilidades.

A professora é desmascarada depois que Eugene (Moosa Mostafa) acorda do coma e conta para Wandinha que viu uma mulher com botas vermelhas colocando fogo na caverna em que o monstro ficava acorrentado. Como a professora estava sempre com suas botas vermelhas, Wandinha matou a charada.

Antes de ser derrotada, Thornhill assassina a diretora Larissa Weems (Gwendoline Christie). Além disso, ela consegue ressuscitar Joseph Crackstone (William Houston) usando o sangue de Wandinha e parte dos corpos das pessoas que Tyler matou a seu comando.

Os dois invadem a escola Nunca Mais e começam a atacar os adolescentes. Thornhill revela vir da linhagem de uma família preconceituosa que sempre quis matar os "excluídos" - como são conhecidas as crianças com poderes na produção.

Por fim, Wandinha mata Crackstone ao acertar o coração negro do demônio e com a ajuda de Eugene, que controla centenas de abelhas, derrota Thornhill de uma vez por todas.

