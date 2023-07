Mulheres Apaixonadas: Helena e Téo voltam?

Quem acompanha Mulheres Apaixonadas nas tardes da Globo pela reprise no Vale a Pena Ver de Novo conferiu que Helena e Téo se separaram depois que a personagem de Christiane Torloni ficou possessa de raiva ao saber de um encontro do marido e o filho com Fernanda (Vanessa Gerbelli) e Salete (Bruna Marquezine). Será que ainda há esperança para o casal ou eles não voltam mais? A trama de Manoel Carlos prepara reviravoltas para a história deles.

Como fica o casamento de Helena e Téo em Mulheres Apaixonadas

Depois que Helena e Téo brigam feio por conta das desconfianças que a mulher tem em relação ao envolvimento do saxofonista com Fernanda, o casal quase retoma o relacionamento, mas não voltam a ser marido e mulher. No entanto, o término definitivo de Helena e Téo demora a acontecer na trama de Manoel Carlos. Isso porque o casal continua se vendo, por terem um filho juntos.

A criação de Lucas permanece sendo partilhado entre a dupla e, por isso, eles vivem se encontrando para conversar sobre o menino. Helena insiste que eles contem ao filho que ele é adotado, mas Téo quer adiar a revelação, o que causa atritos entre eles.

Sem que ainda tenham assinado os papéis do divórcio, em mais um encontro de Helena e Téo em Mulheres Apaixonadas, antes da metade da novela, um clima rola entre eles. A dupla chega a ir para a cama, mas depois Helena decide colocar um ponto final na relação. Para a personagem, apesar da recaída, o casamento entre eles não tem mais jeito.

Durante a conversa com Téo, que até tenta voltar com a ex-mulher, ela afirma que é melhor que eles se separem judicialmente com rapidez, para então seguir com suas vidas. Téo concorda e então eles dão um fim verdadeiro no relacionamento.

Após se separar do músico, as atenções de Helena passam para o médico Cesar (Jose Mayer), amor do passado que ainda mexe com seu coração. Eles não começam a namorar porque o médico ainda tem ressentimentos de Helena - que o traiu com Téo no passado - e se envolve com a residente Luciana (Camila Pitanga), o que causa ciúmes na personagem de Torloni.

Quando Helena descobre a verdade sobre o Lucas?

Depois que Helena e Téo estão divorciados, o personagem de Tony Ramos continua frequentando a casa de Fernanda. É durante este período, depois da metade da novela, que Téo e Fernanda são vítimas de um tiroteio.

Durante uma tarde no Leblon, uma operação da polícia contra bandidos que assaltaram uma loja para o trânsito do bairro. Téo e Fernanda tentam fugir, mas acabam baleados; ele na cabeça e ela no peito. Ambos são levados ao hospital e Téo vai para a cirurgia já inconsciente.

Fernanda fica lúcida, mas sabe que vai morrer, por isso pede pela presença de Helena. Quando a personagem de Torloni chega ao hospital, a ex-prostituta confessa que é a mãe biológica de Lucas e que nunca deixou o Téo contar a verdade porque tinha medo que a professora parasse de amar a criança.

Pouco depois, Fernanda morre, enquanto Téo sobrevive, mas ainda passa um longo tempo no hospital. Após vários episódios da descoberta sobre a origem do filho adotivo, Helena finalmente pode conversar com o ex-marido, que ainda está na cama de hospital. Diferentemente de outras brigas do casal, dessa vez eles conversam civilizadamente sobre o assunto e tentam se entender.

Final de Helena e Téo em Mulheres Apaixonadas

Helena e Téo permanecem separados no final da novela Mulheres Apaixonadas. Helena continua amando Lucas como seu filho e a dupla permanece dividindo os cuidados e criação do menino, mas eles terminam a trama ao lado de outras pessoas.

Téo fica com Laura (Carolina Kasting), médica da clínica em que Cesar trabalha e que se aproxima do músico durante o tempo que ele passa no hospital para se recuperar do tiro na cabeça.

Já Helena termina feliz com Cesar. O médico tenta resistir ao seu amor por Helena, mas acaba se rendendo aos encantos da amada depois da metade da trama. Na reta final, ele a pede em casamento e a cerimônia é realizada no último capítulo do folhetim.

