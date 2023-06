Quando Helena e César se encontram em Mulheres Apaixonadas

Helena e César viveram um grande romance no passado, mas o namoro terminou de forma nada amigável e a dupla ficou sem se falar durante anos. Após a viuvez do médico, a personagem de Christiane Torloni quase encontra o ex-namorado algumas vezes, mas sempre foge dele. Porém, a professora não consegue se esconder por muito tempo e os dois finalmente ficam cara a cara.

Como é o reencontro de Helena e César?

O primeiro encontro de Helena e César em Mulheres Apaixonadas foi no capítulo 19 da exibição original do folhetim em 2003. O momento ocorreu na Escola Ribeiro Alves (ERA), durante uma reunião de pais, e é bastante tenso.

Na sequência, Helena descobre que César (Jose Mayer) está ao lado das outras mães esperando pelo início da reunião. Como Lorena (Susana Vieira) fica presa no trânsito, ela é quem deve assumir o papo com os pais, no entanto, ela foge para não encontrar com o ex.

A reunião atrasa, mas Lorena chega e assume o compromisso. Helena pensa que conseguiu escapar dos olhos de César, mas o telefone do médico toca e ele deixa a sala de aula para atender a ligação. César acaba na secretaria e dá de cara com Helena.

Sem saída, Helena cumprimenta: “como vai? Quanto tempo (…) Eu fiz todo o possível para que não me visse, não assim, depois de tanto tempo, mas não foi possível, tinha que acontecer”. Porém, César não é nada solicito e rebate: “eu preferia que não tivesse acontecido”.

“Eu entendo que não quisesse me ver, não me encontrar nunca mais”, comenta a professora. “É o que eu desejava, não encontrar você nunca mais”, diz o médico. Os dois acabam discutindo sobre o passado e César afirma que não pode perdoar Helena. A conversa depois é interrompida por Marcinha (Pitty Webo) e Paulinha (Roberta Gualda) e a dupla finge que acabou de se conhecer.

Veja como foi:

Por que César tem raiva de Helena?

Helena e César tiveram uma grande história de amor que terminou em traição, o que deixou o médico muito magoado. Os dois se envolveram novos, quando Helena ainda era adolescente e César estava na faculdade. Eles ficaram juntos até a personagem de Torloni ter 25 anos e chegaram a morar juntos.

No entanto, Helena se envolveu com Téo (Tony Ramos) enquanto ainda estava com César. Ela manteve os dois relacionamentos paralelamente e César descobriu a traição, o que não perdoou.

O que acontece com Helena e César em Mulheres Apaixonadas?

Depois que Helena e César se reencontram, a relação entre eles não é nada fácil. O médico se recusa a perdoar a ex-namorada. Os dois se encontram mais vezes e vivem discutindo os erros do passado. A professora fica pensativa sobre seu casamento e escolhas de vida, pensando que talvez tenha casado com o homem errado. Enquanto isso, ela vive um relacionamento de altos e baixos com Téo, e eles acabam se separando.

Ao longo da trama, César se envolve com Luciana, médica residente na clínica em que trabalha e filha de Téo com Pérola (Elisa Lucinda). Helena não gosta nada do relacionamento e acusa o ex-namorado de ficar com a moça por vingança.

As alfinetadas entre os ex-namorados continuam até o meio da trama, quando Helena e César finalmente voltam a se relacionar. Em um embate emocionante, a professora confronta o ex e questiona se ele não pensou nela com saudade durante todos esses anos. Ela também propõe que eles escolham dar uma nova chance ao amor.

“Se nós dois resolvermos nos dar uma chance, se tentarmos outra vez, aí sim certamente vamos escrever a mais linda história de amor de todos os tempos”, opina ela. “Você acredita mesmo nisso?”, questiona o médico. “Eu acredito no amor”, afirma Helena, que puxa César para um beijo. Após este primeiro beijo, o casal finalmente ganha uma nova trajetória.

No decorrer da trama, Helena e César ficam juntos e na reta final de Mulheres Apaixonadas, o neurocirurgião pede a amada em casamento. O casal sobe ao altar no último capítulo da novela de Manoel Carlos para um final feliz.

