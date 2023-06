Salete e Lucas são gêmeos em Mulheres Apaixonadas?

Vividos pelos atores Victor Cugula e Bruna Marquezine, Salete e Lucas criam um grande laço na novela Mulheres Apaixonadas. Mas eles são gêmeos na trama de Manoel Carlos? Relembre a história.

Salete e Lucas são irmãos

Salete e Lucas não eram gêmeos em Mulheres Apaixonadas, mas sim irmãos. As crianças nasceram em épocas diferentes, por isso Fernanda (Vanessa Gerbelli) não tinha certeza sobre a paternidade de ambos. Enquanto a ex-prostituta sabia que Téo (Tony Ramos) era pai de Lucas, ela não tinha certeza de quem Salete (Bruna Marquezine) era filha.

Lucas não cresceu com a mãe biológica, pois foi adotado por Téo e a esposa Helena (Christiane Tornoli), que não tinha ideia sobre o passado do saxofonista com Fernanda.

Téo sempre pensou que Salete e Lucas fossem meio-irmãos, e que o pai da garota era um homem que desapareceu no mundo após a gravidez de Fernanda. No entanto, ele acaba descobrindo que é pai da menina – mas só no final da novela Mulheres Apaixonadas.Nos últimos capítulos, ele é incentivado por Vilma (Cristina Fagundes), vizinha e amiga de Fernanda, a pesquisar mais sobre a origem da menina.

A vizinha revela que Fernanda nunca teve certeza sobre a paternidade de Salete, mas que a ex-prostiuta achava que ela também era filha de Téo. Para tirar a dúvida, ele faz um teste de DNA, que dá positivo. Assim, nas cenas finais da novela Mulheres Apaixonadas, ele tira Salete dos braços da avó malvada e leva a menina para morar com ele e Lucas.

Confira também – Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem

Quantos anos tem os atores de Salete e Lucas?

Com idades bem próximas, Bruna Marquezine e Victor Cugula contam com apenas 6 meses de diferença. A intérprete de Salete nasceu em agosto de 1995, enquanto o rapaz veio ao mundo em janeiro de 1996.

Na época em que o folhetim de Manoel Carlos estreou, em fevereiro de 2003, Victor Cugula havia completado há pouco menos de 1 mês seus 7 anos de idade. Já Bruna Marquezine fez 8 anos enquanto a produção estava no ar.

Bruna se tornou um rosto presente nas telinhas e continuou a carreira de atriz com projetos na Globo e somando trabalhos marcantes, como as novelas Deus Salve o Rei (2018), I Love Paraisópolis (2015), Em Família (2014), Salve Jorge (2012 – 20130, Aquele Beijo (2011 – 2012), América (2005), entre outras. Seu próximo trabalho é a aguardada estreia da famosa em Hollywood com o filme de super-herói Besouro Azul, que chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de agosto de 2023.

Já Victor Cugula escolheu abandonar a carreira na atuação e hoje é produtor musical e DJ. Além de Mulheres Apaixonadas, ele atuou em mais três novelas quando era criança: O Clone (2001), como a versão pequena de Léo, Começar de Novo (2004), em que foi a versão jovem de Miguel Arcanjo, e por último em Alma Gêmea (2005), em que interpretou a versão criança do indígena José Aristides.

Leia também – Relembre o que acontece com Marina e Diogo em Mulheres Apaixonadas na história completa do casal