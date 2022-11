Bruna Marquezine: quem é o atual namorado da atriz?

Atriz não afirmou romance, mas é constantemente vista com ator.

Bruna Marquezine é um nome que sempre está em alta, mas a vida amorosa da atriz fica ainda mais sob os holofotes quando seu ex-namorado mais famoso, o jogador Neymar, fica em foco. Além da estreia da seleção na Copa do Mundo, Bruna foi vista novamente com o ator Xolo Maridueña, o que levantou novamente perguntas sobre quem é dono do coração da famosa atualmente.

+Quem Gisele já namorou? Os romances da super modelo

Quem é o namorado de Bruna Marquezine?

O ator Xolo Maridueña é apontado como namorado de Bruna Marquezine há muitos meses, mas a dupla não confirmou nenhum romance até agora. Em setembro, a atriz participou do podcast de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, o Quem Pode, Pod, mas só se referiu ao famoso como um de seus "melhores amigos".

Os dois artistas se tornaram bem próximos por causa do filme Besouro Azul, da DC Entertainment e Warner Bros, que tem previsão de estrear nos cinemas em 2023. Xolo é o herói protagonista da trama e Bruna vive o par romântico do personagem.

Desde as gravações do longa, os dois foram vistos juntos muitas vezes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que levantou rumores de namoro. O suposto casal já foi filmado e fotografado se abraçando e até dando alguns beijos no rosto, mas nada que deixasse claro que estão juntos.

Quem é Xolo Maridueña

Xolo Maridueña tem 21 anos e nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas tem sangue latino. O famoso tem descendência mexicana, cubana e equatoriana.

Trabalhando desde novo, antes de ficar realmente famoso, o ator já havia feito algumas participações pequenas em séries ao longo dos anos, como Crimes Graves, em 2013, Rush Hour, em 2016, Twin Peaks: O Retorno, em 2017, entre outras.

Seu primeiro trabalho de destaque foi na série Parenthood: Uma História de Família (2012 - 2015), em que participou de mais de 50 episódios. No entanto, o jovem ficou mundialmente famoso ao estrelar a série Cobra Kai, da Netflix, como o personagem Miguel Diaz. A produção estreou em 2018 e continua ativa.

Desde então, Xolo tem aparecido na série da Netflix, trabalhou em várias dublagens de animações e agora foi selecionado para viver o super-herói Besouro Azul no novo filme da DC. Foi com este trabalho, seu maior projeto no cinema até agora, que ele conheceu Bruna Marquezine.

Quando Marquezine terminou com Neymar?

Apesar de já ter namorado outros famosos, como Enzo Celulari, o relacionamento mais famoso de Bruna Marquezine foi o tempo em que esteve com o jogador Neymar. Os dois tiveram um romance com algumas idas e vindas entre 2013 e 2018 que tomou as capas de revista por um bom tempo.

O início do relacionamento foi confirmado no começo de 2013, quando Bruna e Neymar foram vistos se beijando durante o carnaval. Na época, o atleta ainda jogava no Brasil, pelo Santos.

Pouco depois, Neymar foi para o Barcelona e Bruna permaneceu no Brasil enquanto atuava em Salve Jorge. Pela primeira vez, o casal terminou. Porém, por volta de 2014, novos boatos sobre a dupla estar novamente junta surgiram.

O casal ficou um tempo separado em 2015, até que reatou novamente o romance entre 2016 e 2017. Após um breve término, eles voltaram a ficar juntos antes do réveillon de 2017. Em 2018, o romance chegou ao fim de vez. Depois deste ponto final, eles não voltaram a se relacionar mais e alegações sobre supostas traições do jogador surgiram na mídia.

Bruna Marquezine ficou bastante tempo solteira. Só em 2021 a atriz revelou que estava namorando novamente. Ela anunciou um romance com Enzo Celulari, que começou em 2020. Após um ano juntos, o casal terminou. Em 2022, o ator Xolo Maridueña entrou em cena e começou a ser apontado como o novo namorado da famosa.

Leia também

Quem é Alba Baptista? Namorada de Chris Evans é filha de brasileiro