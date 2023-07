Quando Marcos aparece para Raquel em Mulheres Apaixonadas?

Marcos aparece para Raquel (Helena Ranaldi) nos próximos capítulos de Mulheres Apaixonadas. O marido abusivo interpretado por Dan Stulbach irá até o ERA, escola onde a professora de Educação Física trabalha, e convencerá a mulher a lhe dar mais uma chance. Esse será o início de uma série de agressões que o criminoso cometerá contra a mulher.

O que acontece com Marcos e Raquel?

Marcos retorna ao Rio de Janeiro no capítulo 60 da exibição original de Mulheres Apaixonadas. A professora irá até a sacada da sua casa quando verá o carro do ex-marido estacionado na rua. Assustada, ela pede para Yvone (Arlete Heringer) checar se é mesmo o agressor.

"Não dá pra ver direito, parece que não tem ninguém dentro. O carro ia estar parado aí por que?", questiona a mulher. "Não sei, eu tenho medo de saber", responde a professora.

Yvone resolve descer para verificar se de fato é Marcos quem está no carro, enquanto Raquel continua apavorada no apartamento. "É dele sim, Raquel. Tem aquele bonequinho pendurado no retrovisor e a chapa é de São Paulo", diz ela ao subir de volta.

No capítulo 71, os dois se encontram e Marcos começa a manipular a mulher para que ela o aceite de volta. O agressor surpreenderá Raquel na escola, tampando os olhos dela e pedindo para que ela adivinhe quem é. Cínico, ele dirá que está com saudades e que irá morar no Rio de Janeiro ao lado da professora.

Raquel acaba aceitando o convite para um almoço proposto pelo ex-marido e ele a leva até em casa. "Vamos conversar mais um pouco, namorar", ele propõe. "Hoje não, né. Você já sabe onde eu moro, já sabe onde eu trabalho. Uma outra hora nos falamos", diz a professora.

Marcos impõe que os dois conversem e sobe para o apartamento da ex-mulher. "Eu demorei para aparecer, fiz suspense. Eu te provoquei de mil maneiras esperando que o nosso reencontro fosse uma festa, mas pela sua cara parece um funeral. Raquel, eu vou te encontrar sempre onde você estiver. Agora me dá um beijo de saudade?", diz.

"Não, não tô com vontade", nega. "Não te fiz uma pergunta", diz ele quanto agarra a mulher à força. O beijo é interrompido por Ivone, para a sorte de Raquel.

Marcos começa a andar pela casa e fala como se fosse o dono do lugar. "O outro quarto a gente pode fazer um escritório, um lugarzinho para ler e escrever", sugere. O agressor beija Raquel à força novamente e leva uma mordida nos lábios, ameaçando bater na mulher. "Eu vou pro meu hotel pegar as roupas. Eu volto à noite, e o jantar pode deixar por minha conta", diz ele, ignorando os apelos da professora para que ele vá embora.

O que acontece com Fred e Raquel?

Depois da chegada de Marcos na cidade, o vilão passa a cometer uma série de agressões contra Raquel. Em muitas ocasiões, o personagem interpretado por Dan Stulbach usa uma raquete para bater na professora de educação física.

Raquel se apaixona por Fred (Pedro Furtado), um dos alunas da ERA, e obviamente o casal passa a ser perseguido por Marcos. Inconformado com o fato de que a professora tem outra pessoa, o criminoso decide sequestrar o jovem nos capítulos finais da novela.

Marcos ameaça Fred com uma arma e manda o garoto entrar dentro de seu carro. Enquanto dirige, o vilão é confrontado pelo estudante, que tenta lutar contra o sequestrador.

O marido de Raquel perde o controle do carro, que capota. Marcos e Fred morrem no final da novela, para o desespero da professora. A docente também revela que está grávida do aluno.

