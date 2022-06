A primeira noite de amor entre os protagonistas de O Cravo e a Rosa finalmente aconteceu, mas logo uma crise tomou o relacionamento do casal. Petruchio é envenenado por Marcela e começa a desconfiar da esposa. Os dois vivem uma guerra e só quando Petruchio descobre que Catarina não mentiu é que o romance volta a florescer.

Quando Petruchio descobre que Catarina não mentiu em O Cravo e a Rosa?

Não há um momento específico de quando Petruchio descobre que Catarina não mentiu, mas o fazendeiro cai na real e começa a acreditar nas declarações da moça, até que os dois se acertam. Petruchio é convencido principalmente após Catarina flagrar Marcela beijando seu marido. Como foi Marcela quem causou toda a confusão entre eles, Petruchio começa perceber que existem pessoas que podem atrapalhar o relacionamento deles propositalmente.

Antes de se retomarem o romance, a dupla fica separada e vivendo em pé de guerra por algum tempo, pois Petruchio acredita que Catarina foi para a cama com ele por ordem do pai. A jovem se declara para o marido e pede que ele esqueça tudo e lhe dê uma nova chance, mas Petruchio se nega a escutá-la durante vários capítulos. “Como eu queria acreditar nas palavras bonitas que você diz, mas eu não acredito mais”, diz o produtor de queijos.

Catarina tenta beijar o marido diversas vezes, mas Petruchio sempre nega dar seu carinho. Porém, conforme a trama vai avançando, Petruchio passa a acreditar nas palavras da esposa, que diz amá-lo de verdade. Alguns capítulos após o início da briga, o fazendeiro é pego por Catarina durante um beijo com Marcelo. O casal então dá início a uma briga e ele admite: “de uns tempos para cá, minha cabeça começou a esfriar. Depois eu comecei a pensar que pode ter acontecido alguma grande confusão no meio dessa história toda e que a acusação que eu estava fazendo pode não ser verdade”.

“Resolveu cair em si”, alfineta Catarina. Petruchio diz para a amada que conversou com seu coração e que ele lhe disse para confiar na esposa. Em seguida, Petruchio chama Catarina por seu apelido carinho, de “meu favo de mel”, e os dois se beijam, selando as pazes.

Afinal, por que os dois brigaram?

A briga entre os dois começou por culpa de Marcela. A vilã falou para Petruchio que Catarina fez sexo com ele por conta de um trato com o pai. Marcela comentou para o fazendeiro que se Catarina não consumasse seu casamento, Batista nunca daria a herança da moça. Petruchio acusou a esposa de ser falsa e ficou decepcionado.

Mais tarde, para confirmar suas suspeitas, Petruchio conversa com Cornélio e pergunta se Batista pressionou mesmo a filha para consumar o casamento em troca da herança. Cornélio diz que sim, o que piora a situação. Os dois vivem em pé de guerra até que Petruchio passa a acreditar que os sentimentos de Catarina são reais.

Após guerra com Petruchio, Catarina descobre gravidez

Depois da briga de Petruchio e Catarina sobre motivo que a fez ir para a cama com o marido pela primeira vez, a personagem de Adriana Esteves começa a passar mal. Ela se sente enjoada, desmaia e então descobre que está grávida.

Primeiro, a moça não deixa a informação chegar até o marido. Petruchio percebe que Catarina está estranha e esconde algo dele. Os dois ficam desconfiados um do outro, já que Petruchio também age diferente e aparece com um dinheiro que Catarina desconhece a origem.

O casal acaba em uma nova discussão, já que Marcela se mete novamente e revela para a filha de Batista que foi a responsável por emprestar dinheiro a Petruchio. Marcela mostra documentos assinados por Petruchio que dão a fazenda do casal como garantia.

Catarina fica furiosa com o atitude do marido e vai para a pensão de Dalva. Petruchio fica a par da situação e decide trazer a esposa de volta. Ele vai até a pensão, mas lá se depara com uma cena que o deixa enciumado. O caipira vê Serafim com um buquê de flores e acredita que o jornalista tem interesse em sua esposa.

Em seguida, Petruchio arma um barraco e diz que vai levar Catarina de volta para casa. Ele agarra a mulher e a coloca nos ombros. Catarina se desespera com medo de machucar a barriga e conta para o marido que está a espera de um bebê.

Veja como é a cena da confusão:

