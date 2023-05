Quando sai o penúltimo capítulo de Todas as Flores?

O penúltimo capítulo de Todas as Flores já tem data para ir ao ar. A transmissão dos dois capítulos finais da trama de João Emanuel Carneiro acontecem nesta semana, na terça e quinta-feira, e encerram o folhetim que se tornou um sucesso no Globoplay.

Que dia libera os últimos capítulos de Todas as Flores?

O penúltimo capítulo de Todas as Flores 2023 será lançado nesta terça-feira, 30, às 18h, horário de Brasília, no Globoplay. A reta final da trama será transmitida em formato de livestream e depois ficará disponível para os assinantes da plataforma de streaming.

Já o último capítulo será disponibilizado da mesma forma e no mesmo horário, mas no dia 1º de junho, quinta-feira, também no streaming.

A Globo já divulgou alguns spoilers do que vem pela frente no desfecho do folhetim. No capítulo 84, Vanessa (Letícia Colin) tentará matar Zoé (Regina Casé). A estilista vai partir para cima da matriarca sem dó e nem piedade.

O público acompanhou a chegada de Maíra (Sophie Charlotte) na casa em Angra dos Reis onde Vanessa e Pablo (Caio Castro) estão mantendo a matriarca refém. O público espera que a protagonista enfim prossiga com a sua desejada vingança contra a mãe e a irmã, plano esse que vem se arrastando ao longo da segunda parte de Todas as Flores.

Os personagens estão vivendo uma “caça ao tesouro” para encontrar o dinheiro roubado por Humberto (Fábio Assunção) da Rhodes. Vanessa tortura a própria mãe para que ela diga onde a fortuna está escondida e, mesmo com ambas as pernas quebradas, a chefe da organização recusa a falar.

Outra situação guardada para os capítulos finais é o sequestro de Rafael (Humberto Carrão) e Joy (Yara Charry) por Olavo (André Loddi), que se juntou a organização criminosa depois de passar alguns meses na cadeia.

Maíra ainda precisa ser inocentada das acusações de estar envolvida com a quadrilha de tráfico humano. Por enquanto, a mocinha está foragida da polícia após fugir da cadeia com a ajuda de Pablo (Caio Castro). É possível que seja Zoé a responsável por livrar a filha das acusações ao se arrepender de ter colocado uma inocente atrás das grades.

Outro final esperado é o de Vanessa, que possivelmente irá ficar sem qualquer dinheiro e também sem Pablo, que não vai mais querer saber da mãe de seu filho, que será criado por Maíra e Rafael.

Quantos capítulos tem a novela Todas as Flores?

Todas as Flores terá 85 capítulos no total. 83 deles já foram disponibilizados para os assinantes do Globoplay, enquanto os outros dois serão transmitidos ao vivo na plataforma.

O folhetim foi divido em duas partes. A primeira, com 45 capítulos, foi ao ar no streaming entre outubro e dezembro. A novela teve uma pausa e só retornou com a segunda metade da história no início de abril.

Para assistir a novela, é necessário ter uma assinatura do Globoplay. Os valores começam em R$ 24,90 mensais, mas também é possível optar pelo plano anual que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Depois de concluir essa etapa, basta procurar por “Todas as Flores” no campo de busca para ter acesso a todos os capítulos disponibilizados até agora.

Os espectadores que não são assinantes da plataforma podem aguardar até setembro para assistir o folhetim gratuitamente na televisão. A novela vai ganhar uma exibição na Globo, na faixa de horário após “Terra e Paixão”, a partir do segundo semestre deste ano.

Apesar do sucesso na web e dos pedidos dos noveleiros, não há nenhuma informação sobre uma possível terceira parte de Todas as Flores. A trama será encerrada de fato no próximo dia 1º.

