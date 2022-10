Horário da corrida da F1 hoje e onde assistir o GP do México 2022

Saiba qual é o horário do Grande Prêmio do México neste domingo, 30 de outubro, a vigésima etapa da temporada; Max Verstappen vai largar em primeiro lugar

Neste domingo, 29 de outubro, os pilotos disputam o Grande Prêmio do México no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, na reta final da temporada. O horário da corrida da F1 hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro lugar neste domingo. George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecham a parte da frente do grid.

A corrida neste domingo traz 71 voltas no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. No ano passado foi Max Verstappen quem venceu a prova.

Qual o horário da corrida da F1 hoje no México?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Excepcionalmente, neste domingo a transmissão do Grande Prêmio do México será pelo BandSports. Mas também é possível acompanhar o circuito pelo site www.band.uol.com.br.

Para isso, basta se cadastrar-se com email e a senha no site e pronto, você pode assistir como e por onde quiser. Também dá para acompanhar no BandPlay, serviço de streaming gratuito.

Sérgio Maurício narra a corrida ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Max Wilson. Já a repórter Mariana Becker traz os bastidores do paddock direto do México.

Grid de largada no GP do México 2022 hoje

Max Verstappen fez a pole position do grid de largada no treino classificatório ontem, no Autódromo Hermanos Rodríguez, sob o tempo de 1m17s775. O piloto da Red Bull vai largar em primeiro lugar neste domingo, ao lado de George Russell, da Mercedes, na primeira fila.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º George Russell (Mercedes)

3º Lewis Hamilton (Mercedes)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7º Charles Leclerc (Ferrari)

8º Lando Norris (McLaren)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Esteban Ocon (Alpine)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Sebastian Vettel (Aston Martin)

17º Alexander Albon (Williams)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Kevin Magnussen (Haas)

20º Lance Stroll (Aston Martin)

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez

Os olhares do mundo se voltam para a Cidade do México, capital do país, mais precisamente no Autódromo Hermanos Rodríguez. Neste domingo serão 71 voltas no espaço.

Desenhos coloridos representam a pista mexicana. Com homenagem aos pilotos Ricardo e Pedro Rodriguez, a ideia de construir o local foi do pai dos pilotos em conjunto com o governo mexicano na época, em 1959. Depois de muita espera, o circuito foi construído no parque esportivo Magdalena Mixiuhca, na Cidade do México.

No entanto, a pista só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1963, com a vitória foi de Jim Clark. Hoje, o recorde é de Valtteri Bottas, em 2021, com o tempo de 1:17:774.

São 17 curvas no autódromo. A curiosidade é que a pista fica a mais de 2 km acima do nível do mar, tornando a volta de 4,3 km uma grande e complicada experiência. O destaque também fica para a curva Peralta, dividida e serpenteada pelo estádio de beisebol Foro Sol.

Quais os pneus do GP do México hoje?

A Fórmula 1 confirmou os três compostos de pneus que os pilotos usarão neste domingo, pelo Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México,

A Pirelli, fornecedora oficial, confirmou que os compostos de pneus utilizados serão: o pneu duro C2, o médio C4 e o macio C4, mesmo cenário da prova passada em Austin, nos Estados Unidos.

Nas sessões de treino livres na sexta-feira, os pilotos testaram o protótipo de pneus slick de 2023, com paredes laterais não marcadas, entre todas as sessões

