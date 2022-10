Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje e horário ao vivo - 30/10

O Real Madrid precisa dos três pontos para retomar a liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, enfrenta o Girona às 12h15 (Horário de Brasília), válido pela décima segunda rodada no Santiago Bernabéu. Confira onde assistir ao jogo do Real Madrid hoje ao vivo.

Classificado para as oitavas de final da Champions, o Real vem de derrota para o RB Leipzig no meio da semana. Já no Campeonato Espanhol ocupa a segunda posição com 31 pontos, com a possibilidade de retomar a liderança se vencer o jogo deste domingo. No total contabiliza dez vitórias e um empate.

Do outro lado, o Girona vem na 19ª posição com 9 pontos, conquistados em duas vitórias, três empates e seis derrotas na temporada da La Liga. Se ganhar os três pontos neste domingo consegue escapar da degola, mas também torce por tropeços dos rivais.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje

O canal ESPN 4 e o Star + transmitem o jogo do Real Madrid hoje às 12h15 (horário de Brasília) por todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Oi, Claro, Vivo e a Sky, é necessário obter a emissora na programação para assistir ao futebol espanhol.

Para quem é assinante do Star + dá para assistir tudo pelo celular, tablet, computador ou smartv pelo aplicativo.

Para tornar-se membro acesse www.starplus.com.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

TV: ESPN 4

Online: Star +

Escalações de Real Madrid x Girona:

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Militão, Carvajal; Modric, Tchouameni, Kroos; Benzema, Vini JR e Valverde.

Provável escalação do Girona: Gazzaniga; Couto, Espinosa, Bueno, Hernández; Herrera, Romeu, García, Riquelme; Castellanos e Vallejo.

Ceballos é o único atleta de Carlo Ancelotti que segue fora

Para os visitantes, Borja García e Kebe continuam indisponíveis.

Rodada do Campeonato Espanhol hoje

Além do confronto entre Real Madrid e Girona neste domingo, outros três embates serão disputados pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Confira os resultados até aqui e os horários dos jogos.

Mallorca 1 x 1 Espanyol

Almería 3 x 1 Celta de Vigo

Cádiz 3 x 2 Atlético de Madrid

Sevilla 0 x 1 Rayo Vallecano

Valencia 0 x 1 Barcelona

Domingo (30/10):

Osasuna x Real Valladolid

Real Madrid x Girona - 12h15

Athletic Bilbao x Villarreal - 14h30

Real Sociedad x Betis - 17h

Segunda-feira (31/10):

Elche x Getafe - 17h

