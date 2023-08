Trama está na reta final no canal Viva em 2023

Quando termina A Sucessora no Viva?

A data de quando termina A Sucessora no Viva já foi definido pelo canal. Ainda neste mês, a trama protagonizada por Susana Vieira sai da grade para dar espaço a uma nova reprise de Manoel Carlos na faixa de horário dedicada ao autor.

Novela A Sucessora no Viva termina em agosto

A novela A Sucessora no Viva vai terminar em 18 de agosto, sexta-feira. O folhetim será substituído por "História de Amor", também de Manoel Carlos, a partir do dia 21, às 12h15, horário de Brasília.

A substituta História de Amor foi exibido pela primeira vez e 1995, na faixa das 18h, e contou com 209 capítulos. Na trama, o protagonista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) está de casamento marcado com Paula (Carolina Ferraz), uma jovem muito ciumenta, logo após romper um relacionamento de anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica de endocrinologia.

A escolha da novela dá continuidade a faixa do Viva criada em homenagem a Manoel Carlos, autor que completou 90 anos de idade em 2023. O famoso é o responsável por alguns dos maiores sucessos da Globo, como "Páginas da Vida" (2006), "Mulheres Apaixonadas" (2003) e "Laços de Família" (2000).

Além da programação de novelas, o Viva também reprisa programas e seriados da emissora carioca. A grade atual inclui "A Diarista", "Tapas e Beijos", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Carga Pesada". Também está sendo exibido o especial "As Vilãs que Amamos".

Malhação: de segunda a sexta, às 10h30, 16h15 e 03h45, horário de Brasília.

Cair em Tentação (2017): de segunda a sábado, às 11h, 20h30 e 03h, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios são reapresentados entre 08h00 e 11h.

A Sucessora (1978), até 18 de agosto: de segunda a sábado, às 11h45, 12h15, 02h e 02h30, horário de Brasília.

Corpo Dourado (1998): de segunda a sábado, às 13h e 01h15, horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos domingos, entre 9h e 12h45.

Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h45 e 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos entre 19h e 00h20.

O Sexo dos Anjos (1990): de segunda a sábado, às 14h40 e 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados nas madrugadas de domingo para segunda, entre 00h30 e 4h.

Escrito nas Estrelas (2010): de segunda a sábado, às 15h30 e reprise as 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos aos domingos entre 14h15 e 19h.

Amar a Morte (1995): de segunda a sexta-feira, às 11h, 20h30 e 03h e horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos sábados, entre 08h e 11h45.

