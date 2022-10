Quando vai ser o último Bem Amigos, de Galvão Bueno?

Comandado por Galvão Bueno, o último Bem Amigos já tem data para ir ao ar. Com quase 20 anos de história, a atração chega ao fim com a saída experiente narrador da Globo. A novidade é que o programa irá passar também na TV aberta para todo o Brasil, algo que jamais aconteceu. Saiba qual é a data e como assistir.

Quando vai ser o último Bem Amigos?

O último programa “Bem, Amigos” com Galvão Bueno está marcado para 14 de novembro de 2022, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A despedida de Galvão Bueno da emissora carioca e o fim da atração será exibido também pela Globo, por todo o país na TV aberta, logo após o capítulo inédito da novela Travessia.

Galvão Bueno vai se despedir da Globo este ano e, com ele, o programa que comanda por 20 anos no SporTV também terá um ponto final. Para dizer adeus em grande estilo, a atração será exibida também pela Globo no dia 14 de novembro, segunda-feira, um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro e semanas antes da Copa do Mundo no Catar começar.

O programa terá também convidados especiais que marcaram presença ao longo dos anos, assim como jogadores e treinadores por se tratar da última rodada do Brasileirão, segundo informações do portal Notícias da TV. A emissora carioca não se pronunciou sobre quem serão os convidados especiais.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira com a Globo, confira o que disse Galvão sobre o fim do programa.

“O Bem Amigos nunca foi apresentado na Globo. O último será em 14 de novembro. No dia 13 termina o Brasileirão e no dia 14 terá o último Bem Amigos, porque não tem como ter alguém que grita ‘Bem Amigos’ que não seja eu. Ainda não sei o que terá de segunda à noite”.

+ Final da Copa do Brasil 2022: como vem Corinthians e Flamengo ao 1º jogo

Como assistir o último Bem Amigos de Galvão Buenos?

Como o narrador informou na coletiva de imprensa, o último programa ‘Bem, Amigos’ será transmitido também pela Globo, assim como no SporTV, canal disponível na TV fechada.

Pela TV aberta, a emissora exibe a atração logo após o capítulo inédito da novela Travessia, às 22h30 (horário de Brasília). Já no SporTV só pode ser obtido em operadoras de TV por assinatura.

Também dá para assistir a retransmissão do programa em ambos os canais pelo GloboPlay, plataforma de streaming também para quem não é assinante.

+Tem horário? Quando cai na conta o empréstimo do Auxílio Brasil

Galvão Bueno deixa a Globo após 50 anos de história

A notícia de que Galvão Bueno deixaria a Globo após a Copa do Mundo do Catar pegou a todos de surpresa. O renomado narrador, de 71 anos, confirmou a saída da TV, onde o seu trabalho no Mundial da FIFA, entre novembro e dezembro de 2022, será o seu último trabalho.

Em entrevista ao jornal O Globo, o profissional confirmou a saída da TV Globo ao fim de 2022, causando alvoroço nas redes sociais. Entretanto, Galvão garantiu que irá continuar nas plataformas digitais da emissora, plataforma que vem ganhando cada vez mais espaço.

“- Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. E estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final. Espero estar com saúde para estar lá”.

+ Mbappé quer sair do PSG? Jornal revela insatisfação do francês