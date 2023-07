Quando vai ser o último capítulo de Vai na Fé?

O folhetim estrelado por Sheron Menezzes tem pela frente poucas semanas no ar e seu último capítulo de Vai na Fé deve ser exibido no dia 11 de agosto, uma sexta-feira. A faixa das 7 horas da noite vai ser ocupada por Fuzuê, prevista para tdurar até março de 2024.

Como será o último capítulo da novela Vai na Fé?

O capítulo final de Vai na Fé reserva várias emoções para o público. Depois de assassinar o ex-cúmplice Orfeu (Jonathan Haagensen), Theo vai tentar matar Ben (Samuel de Assis), segundo a apuração de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, de julho. O vilão encherá seu galpão de gasolina e incendiará o local com o advogado lá. Com o espaço prestes a explodir, Ben conseguirá se salvar e frustrará os planos do mau-caráter, que se tornará foragido da polícia.

Após o susto, Ben seguirá com os planos de se casar com Sol (Sheron Menezzes) e o casal organizará uma cerimônia para selar a união. A maldade do vilão de Emilio Dantas não parará na tentativa de assassinato de Ben, pois Theo resolverá atrapalhar o casamento de Sol e Ben invadindo a festa disfarçado de garçom. Para o horror de Sol, ele tentará sequestrá-la, mas falhará e por isso acabará preso. Desta vez, ele não escapará mais de seu destino na cadeia.

Sem o abusador para atormentá-los, Sol e Ben finalmente poderão se casar e viver em paz. E falando em casamento e final feliz, mais alguns desfechos do gênero estão reservados para Vai na Fé.

Ainda segundo as informações do Notícias da TV, Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony (Orlando Caldeira) vão morar juntos. A decisão será tomada durante o casamento de Ben e Sol, quando eles assistirem a um anúncio pelo celular que mostrará que Erika vai participar de um reality show chamado "Mulher de Bandido". O jornalista brincará que suas contas em casa ficarão "pesadas" sem a ajuda de Erika e Vitinho responderá que o amado está "sozinho porque quer". A dupla se beijará e Vitinho resolverá mudar para a casa do jornalista.

Quem também subirá no altar no final da novela Vai na Fé será o casal Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho), segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV. O ex-traficante vai se converter, estará totalmente recuperado do braço baleado e selará a união com a amada.

História da novela Fuzuê

A novela Fuzuê estreia no dia 14 de agosto e trará uma história com mistério, comédia, romance e confusão. O centro desta trama criada pelo autor Gustavo Reiz será a loja do ex-feirante Nero Braga e Silva (Edson Celulari), chamada Fuzuê. Será lá que a trajetória da mocinha Luna (Giovana Cordeiro) vai esbarrar com o da antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Luna vai aparecer na Fuzuê porque tem o desejo de descobrir o paradeiro da mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu depois de pisar por lá. Já o intuito de Preciosa será diferente, ela quer a loja porque descobriu que embaixo dela está enterrado um tesouro que seu pai procurou durante anos. Prestes a falir, a empresária do ramo de joias encontra um documento com a localização exata da fortuna no testamento do pai e se desespera para encontrar o dinheiro antes de qualquer outro.

No entanto, essa não é a única coisa que ela descobre nesses valiosos documentos, Preciosa acaba esbarrando na informação que ela tem uma irmã perdida e essa garota se chama Luna! Porém, a ruiva não pretende dividir seu tesouro com ninguém.

Assista a primeira chamada da novela:

